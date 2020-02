Archivada la querella por acoso y coacciones contra la madre de la niña autista de Dos Hermanas (Sevilla)

Actualizado 18/02/2020 15:38:05 CET

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS)

La querella interpuesta por cuatro maestras del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Cervantes' por intimidad, coacciones y acoso contra la madre de la niña de siete años con autismo, que las había denunciado previamente por burlarse de su hija, ha sido archivada.

Por estos hechos declaró esta mujer el pasado 13 de enero ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad como investigada, pero el mismo ha considerado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que "ni de las declaraciones de las partes, ni de la documental y ni de las restantes pruebas practicadas, resultan indicios objetivos de la existencia de posible infracción criminal".

Esta denuncia fue interpuesta a raíz de que el pasado mes de septiembre esta mujer publicara en su perfil de Facebook una crítica al volver una de ellas "a dar clases en un colegio de Mairena del Alcor de profesora de Educación Especial".

En declaraciones a Europa Press, su abogado, Javier Jaenes, señaló que la madre de la menor reconoció que realizó esa publicación en esa red social al considerar que la Junta "ha incumplido su promesa".

De hecho, en la misma lamentó frases "copiadas literalmente de entrevistas, artículos y noticias" y que "son dichas por cargos importantes" de la Consejería de Educación como: "En el caso de que quisieran retomar su actividad antes de que se resolviera el proceso penal, se pedirán medidas cautelares para que no puedan incorporarse"; "Se trata de profesionales que no queremos en el sistema"; "No vamos a conseguir que vuelvan a la docencia"; "se tomarán las medidas que correspondan a tenor de lo que ha podido ocurrir, que todo hace indicar ha sido lamentable".

El pasado mes de junio los padres de esta niña interpusieron una denuncia contra estas docentes en la que se recoge que la pequeña que, además de TEA, sufre un trastorno específico del lenguaje (TEL) y epilepsia general, tuvo dos ataques epilépticos en un breve espacio de tiempo mostrando un "comportamiento anormal" y excesivamente "nervioso" desarrollando "conductas autolesivas desconocidas hasta la fecha", las cuales se acentuaban "cuando tenía que acudir al colegio", mostrando "miedo y un rechazo frontal" a asistir al centro escolar desapareciendo esta conducta "en fines de semana", ha adelantado el diario.es

Ante esta circunstancia, tal y como continúa la querella, los padres decidieron consultar la situación de la menor con profesionales médicos quienes concluyen sobre la incidencia del "estrés" como causa de dichos ataques, llegando incluso a recomendar "el cambio de centro de la menor" ante la certeza de que la menor estaba sufriendo algún tipo de situación anormal "que incide directamente en su propia salud".

De esta manera, los padres decidieron reunirse con las profesoras quienes "negaron la mayor" y tras exhibirles los informes médicos donde se apunta a la situación de estrés de la menor como principal o posible causa de los ataques epilépticos, "las propias profesoras dicen no observar absolutamente ningún comportamiento extraño".

Por ello, la querella añade que los padres deciden instalar una grabadora en la mochila de la pequeña ante los "fundados temores" de que en el centro público al que acudía la menor "se pudiera estar produciendo alguna situación irregular".

SEIS HORAS DE GRABACIÓN

Así, en seis horas de grabaciones se encuentran algunos extractos donde se escucha "claramente" cómo las profesoras desde el inicio de la jornada, "gritan exasperada y constantemente" a la menor como manera habitual de comunicación con ella, "hablan despectivamente del trastorno" que padece en presencia de la propia niña, así como que "cuando tienen un brote este tipo de enfermos cuando son adultos los meten en la cárcel".

Entre las "expresiones amenazantes y despectivas" con un "altísimo tono vociferante" que se han captado en la grabación, la querella recoge algunas frases como 'Esta niña tiene el cerebro cascado', 'lávate las manos cochina' o 'y en el manicomio de Miraflores había este perfil en adultos'.