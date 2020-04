Asejer Sevilla pide que la restricción publicitaria a casas de apuestas 'on line' sea por "tiempo indefinido"

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sevillana de Jugadores En Rehabilitación (Asejer) ha pedido al Gobierno central que "recapacite" y prolongue las restricciones publicitarias impuestas a las casas de apuestas 'on line' "más allá del periodo de confinamiento" como consecuencia del Covid-19.

"No tiene sentido que la prohibición de publicidad del juego 'on line' sea hasta el día 12. No es normal tanto bombardeo de anuncios justo ahora que los jóvenes se ven obligados a permanecer en casa, pero tampoco lo es que sea por tiempo limitado", asegura el presidente de la asociación, José Jiménez, a Europa Press.

No obstante, el responsable de Asejer saluda la medida gubernamental porque "si una persona es adicta al juego y no puede estar en la calle, lo que tiene más a mano son las redes e Internet, pero aun así es insuficiente". Además, "estábamos asistiendo a una campaña sin precedentes, con algunas casas de apuestas que ni siquiera sabíamos que existían".

El decreto aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado martes establece la prohibición tanto de publicidad de apuestas 'on line' "salvo de 1,00 a 5,00 horas", como "el ofrecimiento de bonos de regalo para jugar". Estas medidas tienen como fin proteger a las personas con problemas con el juego durante el confinamiento puesto que, a pesar de la suspensión de eventos deportivos por la crisis del Covid-19, no se ha reducido el número de apuestas.

Las terapias de rehabilitación para problemas como la ludopatía no están consideradas por el Gobierno como "servicios esenciales", por lo que la sede tiene sus puertas cerradas al público, si bien, "existen teléfonos de atención gratuitos para atender a personas afectadas o que creen que pueden estarlo", añade Jiménez.