La Audiencia de Sevilla revoca una condena a la Policía Local de Écija por un servicio de bases jurídicas

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha revocado una sentencia que condenaba a la Jefatura de Policía Local de Écija a pagar 3.872 euros a una empresa editorial, por accesos a unas bases jurídicas digitales cuya contratación no ha quedado finalmente acreditada.

En su sentencia, emitida el pasado 28 de diciembre de 2020 y recogida por Europa Press, la Sección Octava de la Audiencia aborda un recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Écija, contra una sentencia previa del Juzgado de Primera Instancia número uno de dicha ciudad que condenaba a la Jefatura de Policía Local del municipio a pagar 3.872 euros merced a una demanda formulada en su contra por la Editorial Aranzadi.

La Audiencia estima el recurso de apelación del Ayuntamiento astigitano, exponiendo que "ni la Jefatura de la Policía Local de Ecija tiene capacidad para contratar la adquisición y acceso a las bases jurídicas on-line por la que se reclama, ni se ha acreditado que se haya contratado tal acceso, puesto que solamente consta la que la propia actora denomina propuesta económica para la adquisición y acceso a las bases de datos jurídicas de procedimiento de actuación policial".

En ese sentido, el tribunal precisa que "no consta aceptación en forma alguna de esa propuesta, por lo que si se prestó el servicio no puede facturarse por él, ya que o bien lo fue a titulo de prueba y gratuito como señala el propio funcionario de la Policía Local o bien lo fue sin estar aceptado y por tanto sin posibilidad de contraprestación mas allá de un eventual enriquecimiento injusto que ni se prueba ni se alega y por el que no se demanda".

Así, estimando plenamente el recurso de apelación del Ayuntamiento, la Sección Octava de la Audiencia revoca la sentencia que condenaba a la Jefatura de Policía Local a pagar 3.872 euros a la citada editorial, a la que impone las costas causadas en primera instancia.