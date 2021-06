Autismo Sevilla acoge el segundo encuentro transnacional del proyecto europeo de integración a través del deporte

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Autismo Sevilla ha sido la anfitriona del segundo encuentro transnacional del proyecto 'Sport for Increasing Socialisation and Abilities of Autistic People' (Sisaap, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo de avanzar en la inclusión social y la igualdad de oportunidades a través del deporte, con un enfoque específico en los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA).

Este trastorno afecta a niños y adolescentes con déficits persistentes en las comunicaciones e interacciones sociales. En este sentido, la necesidad de incentivar y facilitar el deporte en el colectivo de las personas con autismo es más que necesaria, destaca la asociación hispalense en una nota de prensa.

Las personas con discapacidad tienden a un comportamiento sedentario, a menudo presentan sobrepeso y obesidad, por lo tanto tienen altas tasas de trastornos crónicos. En cuanto a los jóvenes con autismo, rara vez participan en actividades físicas o en deportes organizados, debido a que la oferta de este tipo suele estar muy restringida por varios motivos: "la sobreprotección de sus padres y madres, la dependencia del transporte para acceder a ella, la falta de accesibilidad o la inexistencia de programas adaptados a sus necesidades".

En este contexto tan complicado que se presenta para las personas con TEA en relación con el deporte, el proyecto Sisaap aborda dos problemas principales: la falta de especialización de los profesionales encargados de las actividades deportivas y la limitación de programas deportivos a la hora de atender las diferentes necesidades de las personas con autismo.

Por estos motivos, el citado proyecto busca desde un entorno de cooperación, el intercambio de expertos y profesionales que, bajo el intercambio de buenas prácticas, la comparación de ideas y métodos, y la movilidad de los profesionales para conocer la realidad de otros países, generen propuestas y un conocimiento en común que

ayude a revertir esta situación a la que se enfrentan las personas con TEA y sus familias en el ámbito del deporte.

Este proyecto lleva implícito varios encuentros transnacionales. Tras el primero, realizado en Zagreb (Croacia) el pasado octubre, se ha realizado en Sevilla los días 17 y 18 de junio, al que han acudido representantes de Croatian Union ofAssociations; ssociazione di promozione sociale e sportivo dilettantistica NuoveRotte; Federazione Trentina della Cooperazione; y La Escuela Andaluza de Economía Social.

Durante el encuentro en Sevilla se celebró una visita a las instalaciones de Autismo, en la que se presentaron los servicios, las dinámicas de trabajo en equipo y se mantuvo una reunión sobre la realización de una Guía de Buenas Prácticas en el Deporte Inclusivo, añade la nota de prensa.

Así, el viernes se realizaron las actividades de deporte acuático, en horario de mañana, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja, en la que participaron 45 personas, 21 de ellas deportistas con TEA del Colegio Ángel Rivière y los servicios de adultos de la asociación. En horario de tarde se realizó una gymkhana lúdico-cultural por el espacio del Parque de María Luisa, en la que participaron 32 personas, 16 de ellas usuarios con TEA de los clubes sociales de Aspiro Sevilla.