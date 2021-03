Ávila pide a afiliados su apoyo para un "PP de Sevilla ganador, unido, sin camarillas" y que mira a Moreno y Casado

"Un partido que tenga capacidad de ilusionar, de movilizar, de convencer, sin fisuras ni enredado en dimes y diretes"

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Carmona, el popular Juan Ávila, ha remitido una carta a los afiliados de su formación en la que, bajo el lema 'Por un PP ganador', les pide su "apoyo y confianza" para ser el próximo presidente del PP de Sevilla tras el XV Congreso provincial extraordinario del partido, que se celebrará el día 27 de marzo, y contar con un partido "unido, bien organizado, con las puertas abiertas a la gente" y, sin "fisuras" ni "camarillas" y "donde los afiliados vuelvan a la sede y sean partícipes de un proyecto ganador".

"Para todo esto el Partido Popular de Sevilla no puede ser una organización que solo se mire a sí misma", indica Ávila en el escrito, recogido por Europa Press. El regidor subraya que pretende construir un PP "ganador, donde los militantes opinen, actúen y decidan; donde los alcaldes y concejales sean referentes y espejo en el que la gente se pueda mirar, y tengan voz y voto en las decisiones de la organización.

"Encabezo una candidatura a la presidencia de nuestro partido con toda la ilusión del mundo y con el compromiso de no defraudar ni a los afiliados ni a nuestro presidente, Juanma Moreno. Pido una oportunidad para ello. Pido tu confianza y tu apoyo", sentencia en la carta, en la que aparece una fotografía de Moreno con Ávila. "En él confío como afiliado del PP, en su excelente trabajo me reconozco como gobierno útil a los andaluces, en su talante moderado pero firme me identifico como hombre comprometido con mi tierra", recalca.

Así, apuesta por un PP de Sevilla que que contribuya "mucho más" a la victoria de Juanma Moreno en Andalucía y a la de Pablo Casado en España, con el que pide estar "más unidos que nunca", a la par que plantea "un partido que tenga capacidad de ilusionar, de movilizar, de convencer, sin fisuras ni enredado en dimes y diretes".

Ávila quiere un PP "abierto, participativo y de todos, y no un partido de camarillas", donde "se oiga la voz y se atienda la experiencia de quienes han ganado las elecciones en sus municipios y pueden ayudar a ganarlas en los demás y no un partido con once alcaldías de 106 pueblos". "No nos conformamos con tener tres parlamentarios andaluces de 18 y dos diputados nacionales de 12, quiero un PP de Sevilla que contribuya mucho más a la victoria de Juanma Moreno en Andalucía y a la de Pablo Casado en España. Queremos un partido que no diga más, cuando ha ido a menos, cuando sé por propia experiencia que podemos ganarle al socialismo en cualquier rincón de nuestra provincia", sentencia.

"TENGO GANAS, FUERZA Y EQUIPO"

El primer edil de Carmona se presenta ante la militancia como una persona "sencilla, directa, honesta y trabajadora, orgullosa de pertenecer al Partido Popular de Sevilla, Andalucía y España". "Apoyado por muchísimos militantes, he decidido dar un paso adelante y presentar mi candidatura. Tengo ganas, tengo fuerzas, tengo equipo y tengo ilusión para construir contigo un partido ganador, un partido de gobiernos, un partido de mayorías. Un partido volcado en solucionar los problemas de los sevillanos, como lo está Moreno", agrega.

Ávila, que también hace referencia a los efectos "devastadores" de la pandemia, señala que la sociedad de Sevilla es su "vocación" y cree que la organización interna del PP "debe estar al servicio de esa sociedad". "Hoy más que nunca el Partido Popular es vital para Sevilla", asegura.

Por último, apunta también a su preocupación por España, por la defensa de la Constitución y "la lucha contra quienes quieren romper nuestra patria y la necesidad urgente de plantear una alternativa a la izquierda trasnochada e inútil que pretende desintegrar nuestros valores más sólidos y llevarnos una vez más a la ruina económica y social". "Hoy tenemos que estar más que nunca en esa tarea con un partido grande a la altura de la Historia. Hoy más que nunca debemos estar unidos a nuestro presidente nacional, Pablo Casado", concluye.