Avisan del "deficiente" servicio de taxis adaptados por falta de vehículos y de "disponibilidad"

Publicado 25/09/2019 12:44:16 CET

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diversas asociaciones de personas de movilidad reducida han alertado del "deficiente" servicio de taxis adaptados de Sevilla capital, al no estar "disponibles" los mismos a menos que sean vistos y parados por la calle" o no sumar suficientes vehículos con relación a la demanda.

En concreto, las asociaciones Eliminando Barreras, de Fibromialgia de Sevilla, Alcalá Accesible, de Sevillanos/as interesados/as en la Polio, de Padres con Hijos con Espina Bífida e Hidrocefalia, de Usuarios de Perros Guía de Andalucía, de Mujeres con Diversidad Funcional, Coria Diversa LGTBI, Montequinto Sin Barreras y Vida Independiente Andalucía, han denunciado la "situación que las personas usuarias de silla de ruedas y scooter soportan desde hace tiempo debido a la muy deficiente prestación del servicio de eurotaxis o taxis adaptados de Sevilla", lo que se traduce en "la imposibilidad de hacer un uso adecuado y en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía de dicho servicio".

Según detallan, "a través de las emisoras Teletaxi y Radio Taxi, nunca se garantiza la prestación del servicio, aunque se solicite con 24 horas de antelación, y en muchas ocasiones, el servicio llega tarde e incluso no se realiza", toda vez que "casi un tercio" de los taxis adaptados "no pertenecen a ninguna emisora, es decir, no están geolocalizados y no están disponibles a menos que sean vistos y parados por la calle".

Además, estos colectivos avisan de que los titulares de licencias de taxi adaptados "trabajan como los taxis convencionales, no siendo éste el objetivo para el que se creó la flota de taxis adaptados", mientras aunque el Ayuntamiento hispalense alegue que cumple el requisito legal de que al menos el cinco por ciento de la flota de taxis de Sevilla capital corresponda a vehículos adaptados para personas de movilidad reducida, "ese cinco por ciento" nunca está operativo de forma simultánea, con lo que el verdadero porcentaje de eurotaxis trabajando a una hora y día concreto dista mucho del que sería necesario para cubrir la demanda".

En los últimos tiempos, por cierto, el Ayuntamiento hispalense ha promovido dos convocatorias al sector del taxi, destinadas a la conversión de licencias de taxi adaptado a personas de movilidad reducida, a licencias convencionales, bajo la premisa de que la ciudad ha "superado el cinco por ciento de licencias de taxi para vehículo adaptado en relación con la flota existente", según un documento oficial del Instituto del Taxi recogido por Europa Press.

Los colectivos exponen además que aunque el Instituto Municipal del Taxi ha accedido a "dos de las principales reivindicaciones del colectivo de eurotaxis: elegir los días de descanso y la posibilidad de trabajar a doble turno, contratando a una persona, ninguna mejora se ha producido" mientras "las personas que requieren del servicio de eurotaxis ven vulnerados sus derechos de forma sistemática y diaria".