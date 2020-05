El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) suspenderá la tasa de licencia de veladores de 2020

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha decidido realizar una exención del pago de la tasa por veladores a todos los bares y establecimientos de hostelería de la ciudad, como medida de apoyo para superar la situación generada en el sector por el Covid-19.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los establecimientos de hostelería no tendrán que pagar la tasa por la colocación de veladores en sus terrazas en todo el periodo fiscal de 2020. La medida se aprobará por resolución y será de aplicación automática, sin que los contribuyentes tengan que realizar ningún trámite adicional. Esto supondrá que no se girará la tasa correspondiente en este año, que aún no se ha enviado a los titulares de los bares con terraza.

El delegado de Hacienda, Jesús Mora, ha indicado que esta es "una medida especial de estímulo fiscal al sector de la hostelería alcalareña, dadas las limitaciones y restricciones que están sufriendo desde la declaración del estado de alarma". En este sentido, Mora ha destacado la necesidad de recuperar la actividad económica e incentivar el consumo en Alcalá de Guadaíra.

Aquellos establecimientos que no tengan licencia de veladores y quieran solicitarla pueden hacerlo en la Gerencia de Servicios Urbanos (en la Plaza del Duque), que ya ha comenzado a prestar atención presencial en horario de 9,30 a 12,30 horas, para atender, entre otras, este tipo de prestaciones. La tramitación de las mismas se realizará con celeridad para que puedan proceder a su instalación lo antes posible y poder optar así a esta opción que recoge el estado de alarma.

La exención de la tasa por veladores se une a otras de apoyo a uno de los sectores más castigados por la situación generada por el coronavirus y el estado de alarma, como es el de la hostelería que también pueden beneficiarse de otras como la ayuda de 1.000 euros para los autónomos que se han visto obligados a cerrar en este periodo. Esta ayuda ya puede solicitarse hasta el 29 de mayo. A ella se añadirá otra similar para aquellos establecimientos cuya titularidad corresponde a una sociedad mercantil.