Ayuntamiento apuesta por el consenso para el desarrollo de alternativas en el centro "sin imposiciones"

Asegura que la situación del tráfico en el casco histórico en septiembre "no diferirá mucho de otro septiembre anterior"

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Pérez (PP), ha afirmado este viernes que las alternativas que se plantearán para solucionar la situación del tráfico en el casco antiguo se pondrán en marcha "sin imposiciones" y con el consenso de todas las partes implicadas.

En rueda de prensa para informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno, Pérez ha asegurado que el Ayuntamiento apuesta por "repensar" las alternativas para el centro "con la opinión de la gente, sin imposiciones, aclarando lo que ha pasado con el sistema anterior, que no funcionaba, y poner medidas lógicas". "Vamos a preguntar a todo el mundo sus posiciones en el plan y tomar todas las medidas consensuadas", recalca.

Además, se muestra "optimista" e indica que la situación del centro en septiembre "no diferirá mucho de otra situación anterior, de otro septiembre anterior". Así, recuerda que el plan se inicio en Navidad y que "nunca estuvo en septiembre y no se puede comparar", por lo que "la situación de la semana que viene será igual o mejor que el año pasado".

Pérez menciona el trabajo que se está realizando en torno a mejoras en la situación de entradas y salidas de los colegios de la zona, optimización de las áreas de carga y descarga y apuesta por el transporte público. "Estamos encantados con el trabajo desarrollado por la Policía Local, que cumple las ordenanzas", recalca, tras dejar claro que el casco antiguo tiene "su realidad", con unas zonas que siguen estando restringidas al acceso de vehículos y con la eliminación de un sistema que "no funcionaba, algo que estaba más que acreditado".

En cuanto a su designación como responsable de la comisión de investigación sobre el funcionamiento del plan centro, Pérez insiste en que se encuentra a disposición del alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), "en todas las atribuciones que me da y ésta ha sido una más". "Para lo que decida, estoy aquí inmediatamente. El alcalde no me ha hecho ningún comentario, pero estoy encantado", subraya el portavoz, que muestra su "respeto" por las opiniones vertidas desde el Grupo Municipal Socialista sobre su nombramiento.