El Ayuntamiento de Sevilla cierra una permuta de suelos con la Seguridad Social pendiente desde 1988

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha inscrito en su Patrimonio Municipal de Suelo dos nuevas parcelas de 141.400 y 14.900 metros cuadrados respectivamente, en poder hasta el momento de la Tesorería General de la Seguridad Social, a pesar de que las mismas fueron objeto de una operación de permuta oficializada en 1988, pues aún se encontraba pendiente de formalizar a través de las correspondientes escrituras.

Hace ahora 31 años, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, dependiente de la Tesorería General de la Seguridad Social, solicitó al Ayuntamiento la cesión de una parcela de terreno en el sector EM-3 del Plan Especial del Polígono Aeropuerto, de 8.354 metros cuadrados, para destinarla a la construcción de un Centro de Acogida de Refugiados. Esta parcela, de propiedad municipal, se localizaba exactamente en la Plaza de la Acogida, número 1, de Sevilla Este, y contaba con 7.073,84 metros cuadrados de superficie, según relata en un comunicado el Ayuntamiento de la ciudad.

Como compensación a esta entrega, Urbanismo pidió a la Tesorería General de la Seguridad Social la cesión de dos parcelas en la zona suroeste de Sevilla, para destinar una de ellas a espacios libres e integrar la otra en el Patrimonio Municipal de Suelo. El primero de dichos terrenos, de 141.440 metros cuadrados de superficie, se ubicaba en la Carretera Su Eminencia esquina con calle General Merry. El segundo de los suelos, de 14.900 metros cuadrados, se encontraba en la Carretera Ronda de Circunvalación.

Para formalizar el acuerdo, ambas entidades firmaron un convenio de colaboración en julio de 1988 a fin de llevar a cabo la permuta entre estas parcelas, operación que se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de ese mes y que fue ratificada en febrero de 1989 por el Pleno del Consistorio.

De conformidad con lo acordado, la Gerencia de Urbanismo de Sevilla cedió al Instituto Nacional de Servicios Sociales la parcela solicitada, donde se llevó a cabo la edificación proyectada. No obstante, la Tesorería General de la Seguridad Social no tramitó el correspondiente expediente para transmitir las parcelas comprometidas al Ayuntamiento ni llevó a cabo las pertinentes regularizaciones catastrales de estos suelos. Como consecuencia de este incumplimiento, la operación de permuta no pudo oficializarse, circunstancia que derivó en la presentación de una demanda ante los tribunales por parte de la Gerencia. Obtenida sentencia favorable a los intereses del Ayuntamiento, la operación de permuta pendiente fue reactivada en los últimos tres años de manera colaborativa entre ambos organismos, subsanando la Seguridad Social las deficiencias hasta ahora mantenidas.

Además de la regularización de la situación, se ha procedido en este momento a realizar una valoración económica actualizada de los suelos objeto de la permuta, resultando una diferencia a favor del Ayuntamiento de Sevilla de 745.770,13 euros. Esta cantidad resulta de la diferencia entre el valor de la parcela cedida en su día por el Ayuntamiento de Sevilla al Instituto Nacional de Servicios Sociales, que fue 1.755.348,89 euros, y el valor de las parcelas recibidas en compensación por el municipio, valoradas en 935.078,76 euros y 74.500 euros respectivamente.

Así pues, con esta operación el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Gerencia de Urbanismo obtiene unos suelos que estaban pendientes de escriturar desde hace tres décadas e ingresa en sus arcas además 745.770 euros.

MOLINO DE LOS TEATINOS

A los beneficios de esta operación, el Ayuntamiento de Sevilla añade además la obtención de unos "restos arqueológicos de importante valor patrimonial". En concreto, en el interior de la parcela de la Carretera de la Ronda de Circunvalación se encuentran el molino del exconvento de San Juan de los Teatinos, último de los molinos del río Guadaíra que se conserva en el término municipal de Sevilla.

De origen medieval, este elemento ha acogido a lo largo de los siglos usos diversos, entre los que destaca haber sido en el siglo XVIII lugar de barrenado de los cañones que se fabricaban en la Fábrica de Artillería de Sevilla.

Para el Ayuntamiento, estas y otras circunstancias le confieren un valor etnológico que ha llevado a su inclusión en el Catálogo Periférico del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y en el Plan Director de Conservación del Patrimonio Inmueble Histórico de la ciudad que se está elaborando desde la Gerencia de Urbanismo. En el marco de este documento se realizará un diagnóstico del estado de conservación del mismo, así como de las posibles actuaciones que podrían desarrollarse para su futura puesta en valor.

"Después de más de tres décadas, cerramos este capítulo que permite incrementar el patrimonio del suelo municipal en casi 16 hectáreas más una inyección cercana a los 750.000 euros, además de asumir el Molino de los Teatinos. Una operación que ha sido provechosa para el interés general de los sevillanos y sevillanas", ha comentado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz.