El Ayuntamiento de Sevilla comercializa la oferta turística de la ciudad en la plataforma 'on line' de Red Ciudades AVE

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Turismo de Sevilla, y la Red de Ciudades AVE, ha participado en el Travel Meeting Andalucía 2020, primer 'workshop on line' de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), y ha anunciado en esta cita su proyecto de "volcar" en la nueva plataforma de comercialización 'on line' de dicha Red toda la oferta turística de la ciudad susceptible de contratación por Internet, y tanto para los profesionales --agencias, turoperadores y otros agentes.- como para los turistas en particular.

Se trata de un evento digital de referencia para la industria turística española y, en concreto, para las agencias de viajes. "Esta potente plataforma facilitará la contratación directa. Es otro paso más para la digitalización del destino y para reforzar la ciudad como destino turístico inteligente tal y como nos recomiendan los expertos y profesionales que han participado en las mesas técnicas para la elaboración del 'Plan 8' de impulso a la actividad turística post Covid-19", ha argumentado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, en un comunicado.

Este evento profesional de CEAV, uno de los ocho 'workshops' en los que participará Turismo de Sevilla tras la reciente alianza estratégica firmada por el Ayuntamiento con esa organización que aglutina a 5.000 puntos de venta de agencias de viajes del conjunto del Estado, ha contado con la presencia de 18 empresas turísticas y la asistencia de instituciones como Turismo Andaluz --organismo de la Junta de Andalucía--, Ayuntamiento de León, Red Ciudades AVE, Diputación de León, Región de Murcia y Paradores Nacionales, entre otras, así como directivos de Iberia, Vueling y la mayorista Luxotour.

Además del 'workshop' en sí, en esta cita de CEAV se han celebrado varios 'meetings' virtuales, con conexión directa y en tiempo real con los responsables de las distintas empresas y agencias participantes, y se ha habilitado una sala de videochat para así continuar con el 'networking'. En el encuentro, asimismo, se ha debatido acerca del sello y protocolo Covid-19 elaborado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

Para la CEAV, esa digitalización de su actividad es clave en el contexto actual, de ahí que su meta sea "seguir estando lo cerca más cerca posible de todas las agencias de viajes, empresas y profesionales". Por ello, tiene proyectos e iniciativas que verán la luz muy pronto, como los 'workshops at home' y la transformación de su revista Mundo Inédito en una nueva 'newsletter digital' de mayor periodicidad y mucho más interactiva.

En cinco años, CEAV ha conseguido aglutinar a 22 asociaciones empresariales de distinto ámbito territorial o sectorial, y donde están integradas unas 4.000 agencias de Viajes de toda España, tanto mayoristas como minoristas, que cuentan, a su vez, casi 60.000 profesionales distribuidos en más de 5.000 puntos de venta.