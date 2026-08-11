El Ayuntamiento de Sevilla invierte más de 500.000 euros para reasfaltar la avenida de Andalucía

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a licitación la mejora de la pavimentación de la avenida de Andalucía, en el tramo comprendido entre la glorieta Sergio Rodríguez Prat y la calle Parque Amate, con una inversión de 538.668 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las obras renovarán un firme que arrastra fisuras y cuarteamientos provocados por el envejecimiento de las mezclas y la acción del agua, y que no ha recibido una actuación integral desde el año 2001.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha explicado que esta avenida "llevaba 25 años sin una actuación integral en su firme", y el deterioro acumulado hacía necesaria esta intervención para devolverle la "calidad y la seguridad que necesitan los vecinos y los miles de vehículos que circulan a diario por ella".

Asimismo, los trabajos incluirán la señalización horizontal, provisional y definitiva, y la eliminación de las barreras arquitectónicas de los pasos de peatones, accesos a garajes y carriles bici, ya que la nueva capa de rodadura elevará la rasante de la calzada en torno a 3 centímetros.

En contexto, este próximo domingo, 16 de agosto, arrancará el reasfaltado del Tamarguillo, entre Hytasa y San Juan de la Cruz. Esta obra se unirá al eje de la Ronda que el Gobierno municipal ha trabajado desde hace dos años.

Los trabajos cuentan con una inversión de 350.000 euros y forman parte de los 2,2 millones de euros destinados a la renovación completa de esta avenida fundamental de Sevilla que pronto recuperará la seguridad vial de sus 2,5 kilómetros de longitud, incluyendo el túnel.