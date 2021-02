Ayuntamiento de Sevilla lanza un nuevo Redes+, con 525 plazas para itinerarios de formación y prácticas becadas

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, ha ampliado la segunda convocatoria de itinerarios profesionales para desempleados sevillanos acogidos al programa laboral Redes+, confinanciado por el Fondo Social Europeo, y que incluyen prácticas becadas en empresas.

En este sentido, el Consistorio ha detallado en una nota de prensa que se trata de un conjunto de 17 nuevos cursos con formación específica y certificados de profesionalidad adicionales y con similares temáticas a los 18 lanzados en octubre pasado, sumando ahora 255 plazas a las 270 iniciales --525 en total--. De esos 17 nuevos itinerarios, seis se reservan para las zonas más necesitadas de la ciudad. Tras su publicación este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se abre un plazo de solicitud de diez días.

El objetivo de esta ampliación sobre una convocatoria puesta en marcha el 7 de octubre es permitir el acceso a un mayor número de alumnos ante la gran demanda existente y, asimismo, reforzar la información de los cursos por si la crisis sanitaria por la Covid-19 y las restricciones asociadas hubieran limitado el conocimiento de su existencia a posibles interesados. De esta forma, el número de itinerarios de esta segunda convocatoria del Redes+ es finalmente de 35, con 525 plazas en total, y todos llevan aparejados los correspondientes certificados de profesionalidad.

"No sólo se incrementa el número de plazas, sino que la baremación que realizada de las solicitudes servirá para futuras ediciones de los mismos cursos para quienes finalmente no accedan, de manera que no tendrían que volver a presentar ni la solicitud ni la documentación. Teniendo en cuenta que toda la cumplimentación se realiza vía 'on line', a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, es una fórmula que simplifica además la tramitación administrativa, especialmente para aquellos desempleados y desempleadas que no se manejan bien con las nuevas tecnologías", ha explicado el delegado del ramo, Juan Manuel Flores (PSOE).

La ampliación atañe a las tres siguientes categorías de cursos. La primera no exige requisitos académicos y son ayudante de cocina (400 horas), mozo de almacén (260), ordenanza telefonista (480), operario de logística (260), probador o ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos (440), montador de sistemas microinformáticos (420), ayudante de cocina (400) y mozo de almacén (260 horas). De esta tanda de ocho cursos, los seis últimos están reservados para las zonas desfavorecidas de la ciudad.

La segunda requiere graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente y la conforman ocho cursos: reparador de sistemas microinformáticos (560 horas), dos itinerarios de cuidador de personas dependientes en instituciones sociales (500); dos itinerarios de ayuda a domicilio (650); camarero de bar cafetería (690); animador comunitario (260) y solador- alicatador (800 horas). Por último, la tercera categoría incluye el curso de agente de igualdad (620), para el que el solicitante deberá contar con estudios superiores a la ESO.

En cuanto a los solicitantes, deberán ser personas desempleadas que estén inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), empadronadas en Sevilla y que puedan acreditar alguna de estas circunstancias: ser desempleados de larga duración, jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), desempleados mayores de 55 años, personas con diversidad funcional, personas inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas y comunidades marginadas y, por último, otros colectivos vulnerables.

Para facilitar la participación se otorga una beca diaria de 13,45 euros, siempre que se cumpla al menos el 90 por ciento de la asistencia al itinerario, y que se abonará al finalizar el mismo. La solicitud se inicia una vez que la ampliación de la convocatoria se ha publicado hoy en el BOP y en el apartado de empleo de la web municipal y durante un plazo de diez días. La solicitud se podrá descargar y cumplimentar en el enlace 'https://www.sevilla.org/actualidad/redes-empleo/formulariode...'.

En paralelo, el Área de Empleo trabaja en la tercera convocatoria de estos itinerarios profesionales acogidos al Redes+, y que se lanzará en el mes de marzo. Serán otros diez cursos, de ellos tres reservados para residentes en las zonas de transformación social. Sin requisitos académicos serán cursos de cajero, reponedor, ayudante de camarero, más dos destinados a zonas de transformación social de cajero reponedor y camarero de piso. Con ESO o equivalente, los cursos serán de vendedor y camarero de restaurante, más uno de respostero específico para zonas desfavorecidas. Con estudios superiores a ESO, tres cursos de community manager, recepcionista de establecimientos hoteleros y vendedor de agencia de viajes minoristas.

El programa de formación laboral Redes+ cuenta con 12,49 millones de euros de presupuesto y está confinanciado en un 80 por ciento por el Fondo Social Europeo. Su previsión es alcanzar las 2.340 plazas para desempleados para un total de 156 itinerarios de formación sujetos a certificados de profesionalidad y prácticas. La primera convocatoria fue destinada a 195 personas, y la segunda, para 525 tras la ampliación. En total, 720 hasta ahora.

"El programa Redes+ forma parte de una estrategia más amplia de trabajo denominada SE-Emplea y que tiene distintos ejes de actuación dirigidos a la población más vulnerable y con más dificultades de inserción laboral en estos momentos. Es una estrategia clave en los planes de reactivación social y laboral tras la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19 que supera los 14 millones de euros en ejecución y 17 millones en el proyecto de Presupuesto para 2021", según ha concluido Flores.