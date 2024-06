El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) celebrará la X Carrera Popular Solidaria contra el cáncer el 27 de octubre

TOMARES (SEVILLA), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tomares, José María Soriano, el Presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Sevilla, Jesús Maza, y el presidente del Club Maratón Tomares, Ricardo Dos Santos, acompañados por la Presidenta de la AECC, en Tomares, Concha Rodríguez Herrera, han presentado este viernes la X Carrera Popular Solidaria 'Ciudad de Tomares' contra el Cáncer, que se celebrará en la localidad a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), el domingo, 27 de Octubre, de 10 a 14 horas.

Una Carrera organizada por el Ayuntamiento de Tomares, y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en colaboración con el Club Maratón Tomares, que cumple este año su 25 aniversario, Grupo Q, Deporte Manía, Grupo BC, el Centro Comercial San Juan de Aznalfarache y Molino La Nava, con el objetivo de recaudar fondos para seguir impulsando la investigación contra el cáncer para conseguir que en 2030 la supervivencia de los pacientes de cáncer sea superior al 70%, y seguir prestando servicios de apoyo y acompañamiento a las personas que sufren cualquier tipo de cáncer y sus familias, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Se trata de una carrera solidaria que, según ha destacado el alcalde de Tomares, José María Soriano, "el Ayuntamiento ha querido dedicar este año a la lucha contra el cáncer, objetivo para en el que vamos a volcar todos nuestros esfuerzos como Ayuntamiento para que sea una gran carrera solidaria, como ha sido siempre, con una gran representación, y en definitiva, la más multitudinaria de toda su historia hasta la fecha".

Por su parte, el Presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en Sevilla, Jesús Maza, ha agradecido al Ayuntamiento de Tomares "que se haya acordado de la AECC para movilizar a un pueblo el 27 de octubre, y que todo lo que se recaude ese día vaya dirigido a paliar las necesidades de los pacientes y las familias que padecen cáncer".

"Es algo que a todos nos afecta, hay que apoyar la investigación para que en los próximos años el índice de supervivencia sea del 70%, ello sería un hito; a la prevención, y a la atención y acompañamiento de las personas cuando le comunican que padecen cáncer, momento en el que el mundo se les vuelve negro. Ayuda que prestamos gracias a voluntarios que dan todo su esfuerzo sin pedir nada a cambio. Quedan muchos días para el 27 de octubre, pero entre todos vamos a conseguir que ese día Tomares se llene de gente corriendo", ha argumentado.

En este sentido, el presidente del Club Maratón Tomares, Ricardo Dos Santos, ha señalado que su objetivo es "poner a correr, el 27 de octubre, a mucha gente en la calle. Una carrera que si bien todos los años nos ilusiona, este año, vamos a correr todavía con más ilusión, si cabe, para luchar contra el cáncer, seguir fomentando el deporte entre los jóvenes y la solidaridad".

La carrera se disputará en diferentes categorías: Master B (a partir de 50 años), Master A (a partir de 35 años), Senior (hasta 35 años), Inclusiva y Sub 20 (2005-2006), que correrán diez kilómetros, y comenzarán a las 10,00 horas. Las categorías Sub 16 (2009-2010) y Sub 14 (2011-2012) correrán 1.950 metros y saldrán a las 11,45 horas. La categoría Sub 12 (2013-2014) correrá 1.650 metros y saldrá a las 12,15 horas. Y la categoría Sub 10 (2015-2016), los más pequeños, que correrán una distancia de 1.250 metros, con salida a las 12,45 horas.

Por último, el Ayuntamiento ha resaltado que habrá remios al Club más participativo, al Centro Escolar más participativo, y al Mejor atleta local masculino y femenino, sorteo de regalos, y una convivencia final en los Jardines del Conde.