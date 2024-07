Barrios Hartos protesta este viernes en el distrito Cerro-Amate (Sevilla) ante "los colapsos eléctricos en pleno verano"

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Barrios Hartos inicia este viernes a las 10,30 horas en el distrito Cerro-Amate un nuevo ciclo de movilizaciones vecinales y denuncias ante "los colapsos de infraestructuras eléctricas en pleno verano". Los vecinos de los barrios más afectados por los continuos fallos en el suministro eléctrico reclamarán al Ayuntamiento de Sevilla el establecimiento, con "carácter de urgencia", de una Comisión de Emergencia Energética.

Así lo ha manifestado la plataforma vecinal en una nota de prensa, quienes explican que el cometido de esta Comisión "debe dar respuesta a la necesidad no cubierta por la mesa de trabajo en relación a los cortes de luz impulsada por el Ayuntamiento".

A este respecto, han asegurado que "en ninguna de las tres reuniones celebradas desde septiembre del año pasado, se ha abordado la cuestión central que compete al Ayuntamiento, que es velar por la seguridad y la habitabilidad de las zonas afectadas". Por ello, insisten en que "no es razonable que la corporación municipal ante un panorama en el que miles de familias trabajadoras viven con la angustia de no saber si pueden contar con algo tan básico por deficiencias ajenas a ellas, no cuente con un plan de emergencia dotado de recursos materiales".

"Este aspecto es algo que se ha reclamado durante muchos meses, es decir, la dotación de generadores de emergencia y cableado provisional que garantice unas condiciones mínimas cuando las temperaturas superan los 40º con personas de salud delicada, trabajadores sin el descanso necesario, niños sin actividad escolar o negocios con mercancía estropeada, entre otros", han apostillado.

Por tales motivos, la plataforma anuncia que los vecinos acudirán al distrito para denunciar nuevamente la "penosa" situación que tiene en vilo permanente a decenas de miles de personas de Sevilla repartidas por los barrios obreros.

Por otro lado, Barrios Hartos ha afirmado que, una vez conocidos datos parciales de la auditoría efectuada por la Junta de Andalucía de las zonas afectadas, "se ha puesto en evidencia que las infraestructuras están infradotadas en relación a la demanda real, y que el origen de la demanda no puede justificar en ningún caso la condena a la penuria de la población de los barrios obreros".

En este sentido, han indicado que se ha acudido a instancias estatales para que desde el Ejecutivo nacional se inicien trámites recogidos en la ley del sector eléctrico (Ley 24/2013, de 26 de diciembre), que permiten a la Administración General del Estado intervenir en la crisis. "La gravedad es reconocida por la alcaldía de Sevilla y la propia Junta de Andalucía, quienes siguen sin aportar ninguna solución al problema ya enquistado", han zanjado.