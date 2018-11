Beltrán Pérez (PP) "se compromete" a gobernar "sin complejos" en Los Remedios de Sevilla

Publicado 03/11/2018 15:18:59 CET

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía y portavoz del Grupo Popular en Sevilla, Beltrán Pérez, junto con la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y el número uno por Sevilla, Juan Ignacio Zoido, han mantenido un encuentro con vecinos del Distrito Los Remedios en el Centro Cívico El Tejar del Mellizo, donde "se ha comprometido" a gobernar "sin complejos".

El PP ha explicado en un comunicado que en dicho encuentro se ha llevado a cabo también un homenaje a dos mujeres, Charo y Violeta, que "llevan toda su vida trabajando por el barrio".

Pérez ha señalado que "vengo a Los Remedios sin complejos y vengo una y otra vez" y ha subrayado que con Juan Ignacio Zoido como alcalde "se elevó la aportación económica en inversiones para Los Remedios, que estaba castigado y abandonado por el Gobierno del PSOE".

"Teníamos un ambiciosísimo plan para Los Remedios a ejecutar en nuestro segundo mandato, pero un pacto de perdedores de izquierda desplazó a Juan Ignacio Zoido de la Alcaldía, y dejó a Los Remedios sin ese gran plan", ha lamentado el popular.

Asimismo, Pérez ha insistido en que quiere "recuperar ese plan en el que el barrio cuente con todos los equipamientos que necesita". "Quiero que sepáis que, si soy alcalde de Sevilla, voy a gobernar para toda Sevilla, pero, sin complejos, voy a gobernar mucho y bien para el barrio de Los Remedios", ha asegurado el popular.

Igualmente, ha añadido que "los populares están planteando para Sevilla un modelo de ciudad a 15 años" porque "basta ya de planificaciones pensando en las próximas elecciones y no en el futuro de la ciudad". "Estamos diseñando qué queremos que sea Sevilla dentro de 15 años y estamos trabajando en diseñar cómo queremos que sea el barrio de Los Remedios, en una ciudad que cree empleo y dinamismo, y que sea competitiva, que atraiga inversión", ha insistido Beltrán Pérez.

"Una ciudad que sea sostenible, habitable y verde, qué de la sombra que falta en Virgen de Luján y en la propia calle Asunción; que respete su Patrimonio Histórico Artístico; una ciudad tecnificada, con una digitalización de la gestión de su Ayuntamiento y de su tejido productivo; una ciudad accesible para personas con discapacidad física, visual o auditiva o para las personas mayores con dificultades de movilidad", ha proseguido el popular.

De esta manera, se ha preguntado "qué va a pasar con Altadis, qué va a pasar con la relación de Los Remedios con su río" o "a qué se va a dedicar el edificio de la Escuela Politécnica, cuántos centros de salud o de centros de mayores se van a tener", todo ello asegura el popular que se está abordando en el "modelo de ciudad.

"PÉRDIDA FRECUENCIA DEL 41"

Pérez también ha criticado "la pérdida de frecuenta de la línea 41 de Tussam, la disminución de los servicios de limpieza y de seguridad en el barrio". Además, ha resaltado que el PP "tenía un magnífico proyecto deportivo para el Barrio de Los Remedios, que está guardado en un cajón del alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas".

"Ahora, vemos que Sevilla no ha progresado en los últimos años, y yo creo que Sevilla merece mucho más", ha explicado el popular, a la vez que ha lamentado que "Juan Ignacio no pudo completar su obra, no pudo culminarla con un segundo mandato, simplemente porque tres perdedores: Juan Espadas, Podemos e Izquierda Unida le arrebataron la Alcaldía".

"Hoy hay un Alcalde del PSOE porque, sin ser la lista más votada, el bloque formado por el PSOE y Unidos Podemos, la izquierda radical, nos quitó la Alcaldía", ha reiterado Pérez.

Por su parte, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha afirmado que "personas como Charo y Violeta, que han trabajado toda su vida por el Partido Popular de Sevilla, son nuestro ejemplo a seguir y sus valores son los valores de nuestro partido".

En este sentido, Virginia Pérez ha enfatizado que "los militantes y simpatizantes de Los Remedios y del PP de Sevilla son la clave del partido, y a ellos que tanto les debemos, no les vamos a defraudar".

La presidenta de los populares sevillanos ha finalizado con que "en el PP de Sevilla estamos preparados y sabemos lo que queremos y lo que no queremos" por lo que no se va a "permitir que los jóvenes vean como nosotros, otros 40 años de nefasto gobierno socialista". "Vamos a seguir trabajando sin descanso hasta alcanzar un nuevo gobierno con Beltrán Pérez a la cabeza, que es la única opción válida para solucionar los problemas de los sevillanos", ha concluido.

Del mismo modo, el número uno del PP por Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha manifestado que "se está atravesando una situación muy complicada en España, el presidente del gobierno un señor que ha perdido las dos últimas elecciones, es el representante del PSOE que peores resultados ha sacado en la historia y es presidente del gobierno sin que fuera diputado y, además con el apoyo de todos estos partidos que están unidos en la destrucción del modelo de sociedad y Unidad de España".

Zoido ha indicado que "el PP es el único que se mantiene en ese punto de inflexión en el que tiene muy claro" y ha explicado que "lo dice en todas las comunidades autónomas por igual" aunque admite que "cuando se muestran igual de firmes con la Unidad de España, con la defensa de la familia, de la libertad y derechos de todos por igual y, sobre todo, de la soberanía nacional", hay comunidades autónomas donde "no nos respaldan mucho, como en Cataluña, pero nos da igual".

"En Andalucía hay cosas que tienen que mejorar, tenemos que cambiar de una vez por todas y la única garantía de cambio la tiene el PP", ha concluido el popular.