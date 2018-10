Beltrán Pérez reta a Espadas a visitar los barrios y contrastar "con la realidad" las estadísticas de seguridad

Publicado 18/09/2018 15:37:47 CET

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha reclamado este martes al alcalde, el socialista Juan Espadas, que le "acompañe a los barrios y contraste sus estadísticas con la realidad", toda vez que el PP ha señalado hasta "50 puntos negros de inseguridad" en los once distritos de la ciudad hispalense por aspectos como robos en viviendas, comercios y coches, peleas o tráfico de drogas.

Frente a la tesis del Gobierno local, que avisa de que los datos de la Policía Nacional no reflejan ningún repunte de la delincuencia y las estadísticas del periodo comprendido entre enero y junio arrojan una caída en el número de los robos con intimidación o los robos en viviendas y comercios, Beltrán Pérez ha retado al primer edil a que "explique en qué dato se refleja que los menores de muchos barrios tengan que ver a personas practicando sexo a plena luz del día y delante de todo el mundo".

"Qué me digan en qué datos figuran que personas mayores tengan que pasar atemorizadas por sitios donde se vende droga a plena luz del día y en plena vía pública, que me diga el alcalde en qué fría estadística está el temor de los vecinos que no quieren dejar a sus hijas adolescentes solas porque son constantemente acosadas por personas que acaban con la convivencia en las calles", ha insistido.

"Que nos digan si verdaderamente el alcalde está dispuesto a venir conmigo a esas zonas de la ciudad a decirle a los vecinos que sus datos dicen que sus calles son seguras. Si él es capaz de hacer eso, yo lo invito a que me acompañe a esas calles a las que no va, a esos barrios que no visita, a que le diga a los vecinos que sus datos desmienten su sentimiento, experiencia y su día a día, que, en algunos sitios es realmente insoportable", ha aseverado Pérez.

Del mismo modo, ha reclamado los resultados de la investigación de la Policía Local por los perfiles "falsos" creados en las redes sociales para difundir mensajes de incitación al odio, aconsejando al alcalde que nunca se "ponga detrás del burladero en materia de seguridad, diciendo que no se puede hablar de inseguridad ciudadana cuando hay inseguridad en las calles porque lo más irresponsable que puede haber es tapar un problema". "Cuando se tapa un problema y no se reconoce el mismo, se es incapaz de solucionar ese problema", ha argumentado.

A tal efecto, ha avisado de que "el malestar vecinal va en aumento" en la zona de la Macarena a cuenta de las incidencias relacionadas con las personas sin hogar que acuden a los centros habilitados para ellas en dicha zona, que concentra más de la mitad de las plazas de la ciudad para este colectivo. Además, ha alertado de que en la reunión celebrada este pasado lunes entre el Ayuntamiento y colectivos vecinales en cuanto a la organización de las plazas asistenciales de la Macarena, los vecinos "se levantaron indignados ante la actitud del Ayuntamiento" al no encontrar "respuesta a una sola" de sus peticiones.

Así, ha opinado que el alcalde "tiene que dejar de decir a los vecinos y a los grupos de la oposición, en concreto al PP, qué es lo que tienen que hacer", sobre todo porque Espadas "cada vez pisa menos la calle y está más lejos de los problemas de los vecinos".