Benjumea (Cs) asume la Alcaldía de Palomares (Sevilla) con la promesa de que la gasolinera "no sea una realidad"

PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 4 May. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora portavoz de Cs en Palomares del Río (Sevilla), Manuel Benjumea, se ha convertido este miércoles en el nuevo alcalde de este municipio del Aljarafe sevillano tras prosperar la moción de censura presentada por su partido (tres ediles), los dos concejales del PP y dos no adscritas, expulsadas por Podemos y Vox, respectivamente, por su participación en esta operación contra la ya exalcaldesa, la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero. Los impulsores de la moción han argumentado que ésta deriva de la "inacción" del anterior equipo de gobierno para anular la licencia para la instalación de una gasolinera en el centro.

En su discurso de toma de posesión, Benjumea se ha comprometido a que "lo primero" será que la estación de servicio "no sea una realidad". "No permitiremos la instalación de una gasolinera en pleno casco urbano, con diversas irregularidades detectadas. La incertidumbre de los vecinos debe terminar", ha señalado el flamante primer edil. La alcaldesa saliente ha anunciado que, como oposición (cuatro concejales), "nos mantendremos firmes" y "no haremos nada que no consideremos que sea legal". "Queremos ver que lo solucionan. A ver si tienen más suerte que nosotros", ha ironizado Jiménez Salguero.

Además del compromiso de no instalación de la gasolinera, Benjumea, arropado por cargos del partido en el ámbito provincial, ha desgranado cuáles serán sus prioridades como alcalde. Así, ha prometido "apoyo" a los autónomos y emprendedores del término municipal para que sigan "creando riqueza y empleo". A la plantilla municipal, les ha prometido "paz laboral" mediante "reuniones periódicas con las que mejorar las relaciones" y que así los trabajadores "recobren la ilusión y la confianza como servidores públicos".

En materia turística, el nuevo alcalde ha anunciado que quiere convertir los baños árabes del pueblo en "un punto de encuentro de las artes escénicas", así como ha prometido un "reconocimiento" a la "labor" de la Policía Local, a la que ha garantizado que la plantilla será la "adecuada" y que contará con los medios "necesarios". Por último, el alcalde de Cs se ha puesto como objetivo la "comunicación directa mañana, tarde y noche" con los vecinos; la defensa de la igualdad, los derechos LTGBI y "ni un paso atrás hasta acabar con la discriminación"; la presentación en tiempo y forma, "sin excusas", del presupuesto; medidas enfocadas a la juventud, la educación y el deporte, y el refuerzo de la ayuda a las asociaciones que atienden a los colectivos más vulnerables.

A Benjumea le han acompañado los secretarios autonómicos de Acción Institucional y Programas, Javier Loscertales y Elena Sumariva; la secretaria provincial de Acción Institucional y primera teniente de Alcalde de Alcalá de Guadaíra, Rosa Carro; el delegado territorial de Justicia y Administración Local, Javier Millán; la portavoz en Diputación, Carmen Santa María, y la la coordinadora provincial de Cs, Isabel González, entre otros cargos institucionales y concejales de la provincia.