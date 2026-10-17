La calle Santa Vicenta María de Sevilla reabre al tráfico el martes 20 de octubre

Calle Santa Vicenta María de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la reapertura del tráfico en la calle Santa Vicenta María a partir del martes 20 de octubre tras las obras de mejora acometidas en la vía.

Según ha indicado en una publicación en redes sociales, el Consistorio ha destinado 274.302 euros para transformar esta vía.

Los trabajos han incluido la conversión de la calle en plataforma única, mejoras de la accesibilidad peatonal y un refuerzo del alumbrado público.