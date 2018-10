Cámara de Cuentas ve "incumplimiento de principios de mérito" en contratos a 1.860 laborales en 2014 en Dos Hermanas

Publicado 31/07/2018 15:29:01 CET

SEVILLA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado un informe de fiscalización de del Ayuntamiento del municipio sevillano de Dos Hermanas, relativo al ejercicio 2014, en el que se insta a actuar para subsanar "todas las irregularidades detectadas" en cuanto al funcionamiento del registro contable y ante la situación de la plantilla, donde el acceso de 617 trabajadores laborales indefinidos al Consistorio se ha realizado con "incumplimiento de los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades, a la par que "no quedan acreditados" esos principios en otros 1.250 trabajadores laborales temporales.

Según el informe, recogido por Europa Press, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) nazarena cuenta con 1.027 puestos, pero no recoge su sistema de provisión, ni señala el cuerpo y escala tal como dice la ley, a la par que "no se ha facilitado la plantilla real" por parte del Consistorio.

En este marco, y tras revisar la relación de trabajadores temporales, donde identifica 13 que pueden encontrarse en situación de laboral indefinido, la Cámara advierte de la situación de los 1.860 laborales indefinidos y temporales antes mencionados y señala que los gastos en contratación de personal temporal ascienden a 4.245.341,52 euros, un importe que "se antoja demasiado elevado para el carácter excepcional que este tipo de contratos debe tener". Por todo ello, recomienda iniciar los procesos selectivos para regularizar la situación.

"Resulta significativo el amplio abanico de sectores, funciones y categorías profesionales que el ayuntamiento califica en sus bases como de prioritarios, lo que ha ocasionado que el carácter de excepcionalidad que la Ley de Presupuestos otorga a la contratación temporal haya quedado desvirtuado por esta disposición normativa local, que ha habilitado así la contratación en 2014 hasta de 750 laborales temporales", matiza.

"INFRACCIÓN MUY GRAVE" EN EMPLEO DE SUPERÁVIT

El informe también detecta una "infracción muy grave" en el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto. Menciona que de 2.338.070 euros para inversiones financieramente sostenibles con cargo al superávit de 2012, el 28 por ciento se quedaron sin realizar, "con el resultado final de que ni se han destinado los 2.338.070,40 euros del superávit presupuestario a reducir el nivel de endeudamiento ni a los empleos previstos".

Por otro lado, indica que "incumple" los principios de especialidad cuantitativa y cualitativa por "un error en la configuración" del sistema de información contable, en cinco aplicaciones presupuestarias correspondientes a gastos con financiación afectada, "lo que ha ocasionado la aparición de gastos sin consignación presupuestaria por 211.108 euros". En cuanto a modificaciones presupuestarias, detecta dos por un total de 934.321 euros que se han hecho con "infracción del ordenamiento jurídico".

CONTROL INTERNO

Advierte de que no cuenta en la gestión económico-financiera con separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión y que el ayuntamiento "no se ajusta" ni al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) ni al Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). "Las instalaciones del Centro de Procesos de Datos (CPD) no disponen de un sistema de extinción de incendios, ni de humos, ni de humedades. No cuenta con un plan de contingencias informático, ni con un manual de políticas y procedimientos de seguridad informática, tal y como aconsejan las buenas prácticas internacionales", agrega.

Señala que el ayuntamiento de Dos Hermanas comunica que la Intervención Local no ha planteado ningún reparo en 2014, "pese a las irregularidades que han sido detectadas, entre otras, en el área de modificaciones presupuestarias y en el área de personal".

Además, la Cámara de Cuentas hace referencia a que no se aporta toda la relación de litigios, demandas o pleitos para saber el nivel de litigiosidad municipal, aunque ha identificado 40 recursos contencioso administrativos, por 962.730 euros "no tenidos en cuenta en la provisión de responsabilidades. Igualmente, apunta un expediente expropiatorio recurrido "que podría ocasionar un desembolso para el ayuntamiento de hasta 8.248.967 euros".

ADAPTACIÓN DE ESTRUCTURA A GRAN POBLACIÓN Y ENTIDADES LOCALES

También, incide en que el ayuntamiento aún "no ha adaptado su estructura organizativa a la requerida" para un municipio de gran población pese a que el Pleno del Parlamento de Andalucía acordara en 2013 su inclusión en ese régimen

Respecto al Patronato Municipal de Deportes (PMD), señala que en su expediente de liquidación se han detectado diferencias entre la relación de trabajadores de 2014 que detalla la Intervención en su informe, con un total de 175 empleados públicos, y la que se recoge en el documento denominado 'Subrogación de personal del PMD en el Ayuntamiento de Dos Hermanas", con un total de 168. "No se han podido depurar tales diferencias, ni conocer el número exacto que se incorporaron del PMD a la plantilla del ayuntamiento", añade.

En este sentido, considera que el acceso de los trabajadores laborales indefinidos, que se situaría entre 114 y 127 según las diferencias registradas en los distintos documentos, del PMD al Consistorio se ha realizado "con incumplimiento de los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades", sin quedar acreditado que eso se cumpla para los trabajadores laborales temporales, entre 36 y 42 personas.

En cuanto a la empresa municipal Apuesta Mutua Andaluza SA, "no parece haber quedado disuelta a la fecha de elaboración del informe" tal como marcaría la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

TESORERÍA Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

La entidad local realizaba en 2014 operaciones de cobro y de pago en efectivo, a través de cinco cajas gestionadas mediante ventanilla o máquina recaudadora, pero, de una muestra de una muestra de 209 documentos de cobro, que suman 593.897 euros, no se ha remitido la documentación justificativa de 30 (325.655 euros) y no ha quedado "debidamente justificado" el hecho económico en 31 (7.281 euros).

"En el saldo final de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados se han identificado 5.321.758 euros de naturaleza tributaria devengados en los ejercicios 1996-2009 y que podrían estar ya prescritos. También hay 96.896 euros por transferencias corrientes que podrían hallarse en situación de incobrabilidad", añade, incidiendo en que, "en el exceso de financiación afectada, cuyo importe asciende a 2.823.737 euros, se han detectado incorrecciones e incoherencias en los cálculos realizados por la entidad local que conducen a manifestar la falta de exactitud de dicho resultado final".

En este marco, explica que en el saldo inicial de la cuenta relativa a acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto hay 644.473 euros que se han imputado a las cuentas de 2014 "sin el preceptivo acto formal de reconocimiento extrajudicial del crédito" e "incumplen el principio de anualidad presupuestaria", a lo que suma que 17.536 euros "infringen además los principios de especialidad cuantitativa y cualitativa, al carecer de consignación presupuestaria".

Por último, en el documento se recoge que en 2014 se registraron 15.860 facturas, por 27.097.075 euros, en las que se han encontrado hasta 1.628 saltos en su numeración y hasta 133 facturas, por 53.075 euros, que no están inscritas en el Registro Contable de Facturas (RCF), "lo que evidencia una incertidumbre sobre la integridad de sus datos". "El 95,27 por ciento de estas facturas se han anotado en el RCF sin que el proveedor las haya presentado previamente en un registro administrativo. Además, la fecha de contabilización del reconocimiento de la obligación es errónea en 13.633 facturas y en 247 no aparece este dato", asegura.