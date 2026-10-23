Canal Sur Radio, Jorge Cadaval, Silvia Pozo y Pedro Robles, entre los premiados en la V Gala Rosa de Sevilla

Imagen de la presentación del cartel. - LAZO ROSA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio, la secretaria general de Humanización, Planificación y Calidad de la Junta de Andalucía, Silvia Pozo Sánchez; el empresario y hostelero Pedro Robles; el doctor Salvador Bofill, vinculado a la Universidad Loyola; el artista Jorge Cadaval; y Charo Meléndez serán los galardonados en la V Gala Rosa, organizada por la Asociación Lazo Rosa para reconocer el compromiso social y el apoyo a la lucha contra el cáncer de mama desde diferentes ámbitos.

La entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el próximo jueves 5 de noviembre, a partir de las 18,30 horas, en el Palacio de Carlos V, situado en los jardines de los Reales Alcázares de Sevilla. La recaudación de esta cita solidaria se destinará a la investigación del cáncer de mama a través del Departamento de Investigación del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, tal y como ha asegurado la organización en una nota de prensa.

Además, la Asociación Lazo Rosa ha presentado también el cartel oficial de la V Gala Rosa, una obra del artista Pepe Yáñez que "pone la creación artística al servicio de la sensibilización y el compromiso social". El acto de presentación, celebrado en la Fundación MAS, ha contado con la participación de Maribel Fatou, presidenta de la Asociación Lazo Rosa; Pepe Yáñez, autor de la obra; y Edurne Echevarría, secretaria general de la entidad, así como con la bienvenida de Amparo Alarcón, directora de la Fundación MAS.

De esta manera, Pepe Yáñez cuenta con una amplia trayectoria en proyectos de arte público y muralismo social desarrollados en España, América Latina y África. Su trabajo explora la relación entre la materia y las emociones y concibe el arte como una herramienta de transformación estética, social y educativa.

Bajo el lema 'Las manos que nos cuidan', esta quinta edición quiere rendir homenaje a quienes, desde la investigación, la atención sanitaria, el acompañamiento y el compromiso social, contribuyen a mejorar la vida de las personas que conviven con el cáncer de mama.

Por otro lado, la moda flamenca volverá a ocupar un lugar destacado en la V Gala Rosa con un desfile solidario protagonizado por periodistas y profesionales de los medios de comunicación, que participarán de forma voluntaria convirtiéndose por una noche en modelos. El desfile contará con la colaboración de las diseñadoras Maricruz Montecarlo y Pilar Vera, que "pondrán sus creaciones al servicio de esta causa solidaria".

La gala contará asimismo con la colaboración de Castañuelas Filigranas y Alma de Rocío Complementos y con un programa artístico en el que participarán Elisabeth Serrano y la pareja de bailaores Ángel Marín y Ángela Rodríguez. Con esta propuesta, "la Asociación Lazo Rosa vuelve a reunir moda, cultura, comunicación y compromiso social en una iniciativa que busca dar visibilidad a la enfermedad y contribuir a financiar su investigación".

Las personas interesadas en asistir a la V Gala Rosa, que tendrá lugar el 5 de noviembre a las 18,30 horas en el Palacio de Carlos V, en los jardines de los Reales Alcázares de Sevilla, ya pueden adquirir sus entradas poniéndose en contacto directamente con la organización a través del correo electrónico.

La Gala Rosa alcanza este año su quinta edición como un encuentro solidario en el que empresas, instituciones, profesionales, artistas, diseñadores, medios de comunicación y ciudadanía suman esfuerzos en apoyo a la investigación del cáncer de mama. La recaudación se destinará al Departamento de Investigación del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, al que se hará entrega del cheque correspondiente.