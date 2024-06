Carl Cox y Melendi protagonizan el primer fin de semana de Icónica Sevilla Fest

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España, escenario del Icónica Santalucía Sevilla Fest, acoge este fin de semana a dos artistas "de peso mundial": Carl Cox y Melendi. Así, mientras que el DJ inaugurará la serie de conciertos electrónicos que tiene previsto el festival organizado por Green Cow Music, el artista asturiano pondrá a bailar al público a ritmo de rumba y pop, tras haber conseguido el 'gran sold out' de la edición, pues ha vendido las 18.000 entradas que contempla el recinto cuando el aforo es totalmente de pie.

Carl Cox, el 'rey del techno house' será el primer artista internacional en llenar cada rincón de la Plaza de España de música, y el encargado de "hacer vibrar a todos los asistentes con un set híbrido de cajas de ritmo y sintetizadores", como destaca la organización en una nota de prensa.

Hace 30 años, comenzó a triunfar en el panorama de la 'rave' británica hasta alcanzar la cima del género "más fiestero" y ahora se ha propuesto ofrecer "la mayor fiesta de 'techno house' en Icónica". Para ello, se ha rodeado de otros DJ que conocen muy bien su estilo: la neerlandesa Chelina Manuhutu, la sueca Ida Engberg y el extremeño Raúl Pacheco.

Cox realiza innovadoras presentaciones en vivo impulsadas por máquinas como parte de sus sets. Esto, unido al espectáculo que ofrecerán los DJ invitados, hacen de este concierto un "evento único difícil de volver a repetir en Sevilla".

ENTRADAS AGOTADAS PARA EL CONCIERTO DE MELENDI

Con 20 años de carrera profesional a sus espaldas y tras agotar las 19 fechas originales de su gira '20 años años sin noticias', Melendi decidió ampliar fechas y localizaciones "para ofrecer a todos sus seguidores más oportunidades de disfrutar de su talento", siendo el Sevilla Fest "una cita ineludible en su agenda".

Este domingo, Melendi interpretará parte del repertorio de sus primeros discos e incluirá canciones que no ha cantado desde hace más de 15 años, "sin dejar de lado sus éxitos más emblemáticos, haciendo de este concierto un momento irrepetible".

"Prueba del abrumador éxito del artista asturiano es el increíble 'sold out' que ha conseguido para este 9 de junio, evento al que su legión de fans no ha querido faltar para corear junto a él todos sus himnos transgeneracionales y disfrutar de un directo inigualable". Además, tras el concierto del asturiano, se podrá seguir disfrutando de la fiesta en el recinto hasta las 3,00 horas del lunes, hora de cierre del recinto, con el DJ Set by Endesa-Icónica, concretamente de la mano de XITE & CLARA.

CARTEL ECLÉCTICO HASTA EL 16 DE JULIO

Esta cita da la posibilidad de disfrutar en este emblemático escenario hispalense de un "gran y ecléctico" compendio de artistas nacionales e internacionales, iconos de diversos estilos de la música. En este 2024, tras las primeras citas con Aitana, Carl Cox y Melendi, seguirán las de Jamie Cullum, Marta Santos, Raule, El Rollo de Scalpers by Icónica con Danna.

Paola, Taburete, Álvaro de Luna y la Fiesta Bresh, Marc Anthony, Tom Jones, Robe, Bigsound Sevilla con Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Ptazeta, Boris Brejcha, Vetusta Morla, El Columpio Asesino, Lin Cortés, Rozalén, David Bisbal, Kiko Veneno, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Ricky Martin, Siempre Así, Wos, Gipsy Kings, Medina Azahara, Raimundo Amador, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives, Arcade Fire, Orbital, !!! (Chk, Chk, Chk), Michael Bibi, Manuel Turizo y Take That.