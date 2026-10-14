La Cátedra Telefónica de la US impulsa el talento digital mediante retos de programación, IA y liderazgo en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la rectora de la US, Carmen Vargas en la II edición de 'Líderes Digitales Universitarios 2026' - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha celebrado la fase local de la II edición de 'Líderes Digitales Universitarios 2026', una iniciativa de la Red de Cátedras Telefónica que ha reunido a estudiantes de grado y máster para poner a prueba sus competencias tecnológicas, su capacidad de liderazgo y sus habilidades de comunicación.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, durante las jornadas, celebradas los días 13 y 14 de octubre, los participantes han afrontado diferentes retos, destinados a evaluar tanto sus competencias digitales como sus habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Las pruebas han combinado ejercicios relacionados con la programación y la aplicación práctica de herramientas de inteligencia artificial con dinámicas centradas en la comunicación pública y la resolución colaborativa de problemas.

En este contexto, los cuatro estudiantes mejor clasificados, que se conocerán próximamente, obtendrán la acreditación de Líder Digital Universitario y representarán a la US en la final nacional, junto a participantes de las demás universidades que forman parte del programa.

Asimismo, la edición de este año ha girado en torno a la pregunta '¿Una Smart City sin IA seguirá siendo competitiva en los próximos años?', un debate que ha invitado a los universitarios a reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la competitividad de los entornos urbanos.

En esta línea, la fase local se ha desarrollado en dos jornadas. La primera, dedicada a la inauguración y a las pruebas individuales, ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (Etsii), con la participación del vicerrector de Transformación Digital de la US, Francisco Gómez; el director de Administraciones Pública Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Palos; y el director de la Cátedra Telefónica de la Universidad de Sevilla, Carlos León.

PRUEBAS POR EQUIPOS EN EL AYUNTAMIENTO

La segunda jornada, centrada en las pruebas por equipos, se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sevilla, donde los estudiantes han estado acompañados por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la rectora de la US, Carmen Vargas; y el director de Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia.

Durante su intervención, la rectora ha resaltado "la importancia de la Cátedra Telefónica US, como un ejemplo de la colaboración entre la universidad y las empresas". "Esta cátedra se creó en 2009 y, desde entonces, desarrolla una intensa labor de formación, investigación y transferencia del conocimiento en el ámbito de las tecnologías de la información y telecomunicaciones", ha añadido.

Por otro lado, Carmen Vargas ha abundado en que "el verdadero potencial de la transformación digital no reside únicamente en la tecnología, sino en las personas que la desarrollan y utilizan", en referencia a la destacada labor que realiza toda la comunidad universitaria de la US, a la vez que ha defendido la apuesta de la US por "ofrecer a su estudiantado una formación sólida, que le permita adquirir conocimientos especializados y desarrollar capacidades para afrontar problemas nuevos, trabajar en equipo y defender sus ideas con argumentos".

Por último, la rectora de la US ha defendido la "necesidad de reforzar la colaboración entre la universidad y el Ayuntamiento de Sevilla" para identificar retos comunes que contribuyan al desarrollo tecnológico de la ciudad y "aprovechar mejor todo lo que la Universidad de Sevilla puede ofrecer a su ciudad.

Por su parte, el director del Territorio Sur de Telefónica, Joaquín Segovia, ha destacado que "Líderes Digitales Universitarios es una muestra del compromiso de Telefónica con el talento joven y con los profesionales que liderarán la transformación digital del futuro", así como ha subrayado la apuesta de la compañía por "facilitar el acceso de la ciudadanía a las tecnologías digitales y su compromiso social y cultural más allá de la actividad empresarial".

Al hilo, el alcalde, José Luis Sanz, se ha referido a los estudiantes presentes como "la élite del talento del sur de Europa", al mismo tiempo que ha señalado que uno de los retos de la ciudad es "retener el talento que suponen los más de 70.000 alumnos matriculados en la Universidad de Sevilla". "La prioridad del equipo de gobierno es conectar la excelencia del talento que se forma en la Universidad de Sevilla con el tejido empresarial para retener a los mejores profesionales en nuestra tierra", ha indicado.