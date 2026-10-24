CCOO de Sevilla lamenta la muerte de un trabajador tras volcar una máquina de recoger aceitunas en Osuna

Archivo - Movilización convocada por CCOO en apoyo a los trabajadores del sector logístico de Sevilla. A 22 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha lamentado este sábado la muerte de un trabajador de 34 años en el término municipal de Osuna tras volcar una máquina de recoger aceitunas. Según ha indicado el sindicato en una nota, es el vigesimoctavo trabajador que pierde la vida en el tajo en la provincia sevillana en lo que va de 2026.

En una nota, la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha resaltado "la importancia de una adecuada formación sobre el uso de la maquinaria con la que se van a realizar los trabajos".

La sindicalista ha explicado que es "fundamental" que los trabajadores estén dotados de todos los sistemas de seguridad, así como la preparación de la zona donde se van a realizar los trabajos, "señalizando y balizando los distintos peligros que pueda haber para que así no acaben desembocado, como en este caso, en un fatal accidente".

Además, Tirado ha incidido en que "nos encontramos en una época en la que se está produciendo la recogida de gran cantidad de productos agrícolas y estas obligaciones por parte de empresarios y empresarias cobran más relevancia si cabe".

Por último, la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla ha subrayado que "desde CCOO estaremos muy pendientes de que se esclarezcan las circunstancias de este fatal accidente y exigiremos que se depuren todas las responsabilidades en el caso de que existan".

En contexto, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado que recibió un aviso a las 10,15 horas de esta mañana en el que se solicitaba ayuda para un hombre que había resultado herido tras volcar una máquina de recoger aceitunas mientras trabajaba en una finca de Osuna.

De inmediato, la sala coordinadora dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil. Fuentes del 061 han confirmado que el varón, de 34 años, ha fallecido y que no han podido hacer por salvar su vida. Asimismo, el 112 ha dado aviso, también al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.