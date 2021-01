Un centenar de personas protestan en el barrio hispalense Torreblanca contra los cortes en el suministro eléctrico

SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aproximadamente un centenar de personas han participado este lunes en la concentración convocada en el barrio sevillano de Torreblanca en protesta por los cortes en el suministro eléctrico que sufren desde hace varios meses, una situación agravada por las bajas temperaturas de estos días. Han acudido además representantes políticos como la portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Peláez, o el diputado autonómico Nacho Molina, actualmente no adscrito y miembro de la nueva formación Andalucía no se rinde, promovida por la ex coordinadora de Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez.

Según los vecinos, reunidos este lunes en la plaza del mercadillo, "desde hace varios meses los cortes de luz son diarios y se ha tenido reuniones con el distrito, con la subdelegación de Gobierno y con Endesa, pero solo ofrecen buenas palabras", en un contexto en el que otros barrios de Sevilla capital como el Polígono Sur o El Tardón vienen sufriendo incidencias similares.

Los vecinos de Torreblanca promotores de esta protesta lamentan que la población en su conjunta pague "la culpa" de las acometidas ilegales al tendido eléctrico y de los cultivos interiores de marihuana, pues "existe Policía para estos casos y inspectores de la compañía para detectar los enganches".

Ahora, "en plena ola de frío, los cortes son continuados y varios en el mismo día durante horas, cuando no, salen ardiendo transformadores o las líneas eléctricas, teniendo que tener a los niños y personas mayores todo el día con mantas", critican.