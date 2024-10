El CESS apoya bonificar a los establecimientos emblemáticos pero rechaza la subida de precio del Alcázar de Sevilla

Discrepa de bonificar el IBI a las familias numerosas con viviendas de valor catastral de más de 100.000 euros

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) sobre el proyecto de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, para 2025, apoya aspectos como bonificar el impuesto de bienes e inmuebles (IBI) a los establecimientos que sean considerados como "emblemáticos", pero de otro lado rechaza medidas como la tercera modificación de la tarifa del Alcázar "en un breve lapso de tiempo", en este caso una "subida de un euro para equiparar la compra en la taquilla de la compra online".

En dicho documento, recogido por Europa Press, figura con relación a las bonificaciones en el impuesto de bienes e inmuebles, que en el caso de la bonificación a las familias numerosas del artículo 16, "salvo mayor justificación al respecto, no se entiende justificada la ampliación de la bonificación a inmuebles con un valor catastral superior a 100.000 euros, ya que las familias que adquieren este tipo de inmuebles de gran valor, con independencia de que sean familias numerosas, no precisan que el Ayuntamiento haga el esfuerzo de minorar sus ingresos para favorecer su economía familiar".

En paralelo, apoya la bonificación del 50 por ciento para los bienes inmuebles en los que se ejerzan actividades económicas que tengan la consideración de establecimientos emblemáticos y que desarrollen actividades de especial interés o utilidad municipal, debido a las circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo; considerándola "un elemento más que impulsa la declaración y protección de los establecimientos emblemáticos de la ciudad".

En el caso del impuesto de instalaciones, construcciones y obras (ICIO), señala la modificación acometida para excluir a las viviendas de uso turístico de la rebaja prevista en el impuesto en el caso de trabajos de rehabilitación de inmuebles declarados como históricos y por ende catalogados.

LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS

"El proyecto hace extensiva la exclusión de la bonificación a los establecimientos de apartamentos de uso turístico y la memoria lo justifica en que este tipo de inmuebles se asimilan a las viviendas de uso turístico y que es una adecuación normativa", indica el CESS, considerando que este caso "no es una adecuación normativa".

Por eso, el CESS no comparte "que se equiparen las viviendas de uso turístico a los apartamentos de uso turístico", que "más bien se equiparan, en cuanto a requisitos y obligaciones, a los establecimientos hoteleros ya que los niveles de exigencia en todos los sentidos de los apartamentos turísticos son equiparables a los de los hoteles".

"Sin embargo, no ocurre lo mismo con las viviendas de uso turístico, que tienen una legislación mucho menos exigente en todos los órdenes (fiscal, administrativa o laboral). Por ello, al no quedar justificado en la memoria, entendemos que no se debe incluir en la exclusión de la bonificación a los establecimientos de apartamentos turísticos, manteniéndose la redacción como está actualmente", explica el CESS.

LA TARIFA DEL ALCÁZAR

El CESS también señala "la insistencia en modificar las tarifas de acceso al Alcázar, ya que es la tercera vez, en un breve lapso de tiempo, que se presentan modificaciones a este precio público".

"El pasado mes de junio se propuso subir de 14,50 a 17 euros la tarifa general alegando la inclusión en la entrada de la audioguía para el visitante y ahora se propone la subida de un euro para equiparar la compra en la taquilla de la compra online", detalla, agregando que el Ayuntamiento argumenta que "la diferenciación de precio conlleva un perjuicio económico para quien realiza la compra online, desincentiva el uso de la plataforma digital y afecta negativamente a la percepción del Real Alcázar" por las colas.

Pero el CESS avisa de que con la medida propuesta, "la tarifa online no experimentaría subida pero la de taquilla subiría un 6,90% la entrada general y un 14,29% la entrada reducida", planteando el órgano consultivo "si no se conseguirían los mismos objetivos de no perjuicio económico, mayor transparencia y mayor satisfacción simplemente eliminando la primer parte de la nota que hace referencia al incremento de un euro por la compra online, y manteniendo las tarifas actuales".

De otro lado, el CESS apoya aspectos como la ampliación de la posibilidad de fraccionar o aplazar las sanciones tributarias que se encuentren en periodo voluntario de pago, ya que "con la propuesta se va a facilitar el cobro de las sanciones tributarias, permitiendo que puedan aplazarse o fraccionarse tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo".