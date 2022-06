El Club Náutico de Sevilla acogerá una nueva edición de la Gala Solidaria de Autismo

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Club Náutico de Sevilla, que acogerá la edición número 22 de la Gala Solidaria por el Autismo que organiza la Asociación Autismo Sevilla, ha servido este miércoles también de marco para la presentación oficial del cartel del evento, que ha contado con la presencia de las presidentas de Autismo Sevilla y el Club Náutico, Mercedes Molina y Alicia Caballero, respectivamente.

"Poder volver a la que fue nuestra casa a celebrar esta edición tan especial de nuestra Gala Solidaria nos hace mucha ilusión, sobre todo después de los años tan complicados que hemos pasado, y por volver a poner el foco en las necesidades de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA)", ha explicado Mercedes Molina en un comunicado.

Esta edición de la Gala Solidaria volverá a celebrarse en el Club Náutico, como ya ocurrió hasta el año 2015. En este sentido, el apoyo y colaboración por parte del Club ha sido de vital importancia "para que la gran fiesta de la Primavera de Autismo Sevilla vuelva a ser punto de encuentro de la sociedad sevillana con el autismo".

Tras la cena, llegará el momento de la fiesta. Siempre Así, con Rafa Almarcha a la cabeza, que recientemente fue premiado por la entidad por su compromiso personal, no se perderá esta cita. Con ellos, José Manuel Soto, Mi Hermano y Yo, Los Centellas, The Flamen Kings, Los Mickis, Charanga Los Indecisos y el DJ Juan Rojas serán los encargados de hacer bailar y cantar a los asistentes, guiados de nuevo por la periodista Marina Bernal. "No faltará la 'Rifa Solidaria' de todos los regalos que la entidad recibe de manera desinteresada para este fin".

El apoyo de las empresas también es clave para poder desarrollar este evento, del que Fundación Cajasol es el colaborador principal. Se unen Fundación Iberdrola, Grupo Terry, Lexus Sevilla, Syrsa, Fundación La Caixa, Fundación Carreras y Savener. Las aportaciones de Coca Cola, Fundación Damm y Groucho y el apoyo en la difusión de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y la de Hoteles, completan una red de colaboradores esencial.

"Todo aquel que no quiera perderse esta gran fiesta, puede hacerse con su entrada en la sede de la asociación o a través de la plataforma 'online' gala.autismosevilla.org. También se puede colaborar haciendo una aportación a la 'Fila 0', que conlleva el sorteo de un bono de cine para dos personas de la mano de Unión Cine Ciudad.