El coach sevillano José Luis González advierte de que las empresas que no implementen IA "dejarán de ser competitivas".

El coach sevillano José Luis González advierte de que las empresas que no implementen IA "dejarán de ser competitivas". - JORNADAS IA APLICADA A LA EMPRESA

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas 'Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa', organizadas por Diseño de recursos educativos (DRED), Aenoa y la Fundación Cajasol, han concluido con un mensaje, lanzado por el coach sevillano José Luis González, que resalta que "la Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para quedarse, hasta el punto de que las empresas que no la incorporen a sus procesos, dejarán de ser competitivas".

A lo largo de las sesiones se han explorado las oportunidades y retos que la inteligencia artificial presenta para el mundo empresarial, con un público integrado por estudiantes, jóvenes y empresarios, que prestaron mucha atención a los ponentes ante la envergadura de las ponencias.

José Luis González, experto en tecnología y transformación digital, ha compartido su visión sobre el impacto de la IA en la eficiencia y competitividad de las empresas. El miembro del Forbes Coach Council de Estados Unidos ha analizado cómo la inteligencia artificial "no solo optimiza procesos internos, sino que también mejora la experiencia del cliente a través de soluciones personalizadas y analíticas avanzadas". Además, ha destacado la importancia de adoptar una mentalidad innovadora que permita a las organizaciones adaptarse a un entorno en constante evolución.

A pesar de que la IA se ha popularizado en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia, las bases de su desarrollo se asentaron en la Conferencia de Dartmouth en 1956. Sin embargo, en las últimas dos décadas ha tenido un desarrollo exponencial debido al "aumento de la capacidad de procesamiento de la información, el crecimiento masivo de la información como consecuencia de la aparición de internet y el surgimiento de nuevos algoritmos", explica el coach".

En este sentido, el coach ha recordado que "puede haber inteligencia artificial cada día más desarrollada. pero si nuestros empresarios, autónomos, no toman la iniciativa de implementarlo, porque ya la inteligencia artificial no es una opción, ni siquiera una necesidad, es una obligación". "Quien no incorpore inteligencia artificial deja de ser competitivo", ha añadido.

A continuación, ha hecho hincapié en la importancia de los jóvenes, que, según José Luis, son los que deben llevar el liderazgo y la implementación de la IA a las empresas. "Una de las mayores preocupaciones de la población es pensar que la IA provocará la desaparición de puestos de trabajo", ante lo que el experto ha matizado que, "podemos recordar lo que pasó en la Revolución Industrial, donde las máquinas empezaron a sustituir a las personas y estaba el temor de que desaparecieran puestos de trabajo, y no fue así". "Se produjo un incremento brutal del PIB mundial y ahora ocurre exactamente igual".

Siguiendo la previsión de los estudios de Accenture, se crearán alrededor de 97 millones de puestos de trabajo como consecuencia de la implementación de la IA, y principalmente girarán en torno a funciones como el análisis de datos, la gestión de proyectos y la ciberseguridad.

"Para que todo avance según lo esperado, el proceso a seguir es adaptarse al cambio, aceptar la realidad y un liderazgo fuerte que permita que las empresas sean competitivas". "En la actualidad, Japón lidera la IA, seguida de Corea, China y Estados Unidos; Europa está ahí, a la cola, y ya de España ni hablamos", ha expuesto el miembro del Forbes Coach Council.

Tras la ponencia 'Aplicaciones de IA para la Productividad. Impacto en empresas' de José Luis Salguero (Aenoa) y la charla técnica 'Herramientas de IA para la Gestión de Empresas' de Pedro Gómez (DRED), ha tenido lugar la mesa redonda en la que se ha expuesto 'Casos de éxito. Aplicaciones de la IA en el mundo del fútbol'.

Esta mesa ha sido moderada por el redactor jefe de ABC de Sevilla, Eduardo Barba, y han participado David Sáez, de Sports Data Campus; Alejandro Cañestro, del Real Betis, y Juan E. Esteban, del Sevilla FC, "compartiendo experiencias sobre la integración de la inteligencia artificial en sus empresas, por ejemplo, a la hora de reclutar nuevos jugadores".

La jornada ha finalizado con un foro dedicado a la IA y los recursos humanos, coordinado por Mamen Blanco, y ha estado seguida por una mesa redonda titulada 'Cómo aplicamos la IA a los departamentos de Personal y RRHH. Influencia de la IA en el Empleo', en la que han intervenido Mamen Blanco, María López (WeHunt) y Penélope Serrano, del Instituto de Estudios Cajasol.

Este segmento ha brindado "una completa perspectiva sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la gestión del talento y las dinámicas laborales en las empresas a la hora de seleccionar al personal".