Negocio en Black Friday en Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom), Tomás González, ha señalado que el comercio local de Sevilla se sumará este viernes, 27 de noviembre, al 'Black Friday', una práctica comercial caracterizada por ofrecer descuentos y promociones en diversos productos, "porque no le queda otra" y pese a "jugar en desventaja" con las grandes plataformas de comercio, por lo que ha instado a la Administración pública a "regular" esta práctica.

"Los grandes operadores van de promoción en promoción. No hay otra historia. Los clientes se han acostumbrado a comprar de promoción en promoción, y esto lo usan los grandes comercios. Además, utilizan el Black Friday como un periodo de promoción que no se centra en un solo día o un fin de semana, hay algunos que llevan dos meses de promociones", ha lamentado González.

Al respecto, el responsable ha instado a la Administración autonómica a "buscar el equilibrio entre los distintos formatos comerciales" que actualmente conviven en el mercado, dado que, a su parecer, "actualmente se favorece a las grandes estructuras que necesitan una promoción constante y libertad para hacer lo que quieran, en perjuicio del pequeño comercio".

"Si pedimos un balance, pues es malo, muy malo. Porque el pequeño comercio no puede vender a precio normal durante toda una campaña. El margen que tiene es para vender en navidad, pero esto se perjudica también. Al final lo que queda es liquidar después de la Navidad", ha incidido.

A su juicio, esta situación repercute en un "cierre brutal" de muchos pequeños comercios que, aunque durante estos días pudieran registrar un mayor volumen de ventas, registran un balance negativo.

"Lo que recomendamos a los pequeños comerciantes es que si no pueden contra esta tendencia, que se unan a ella. Al fin y al cabo, tienen que hacer algún tipo de promoción, porque el consumidor está acostumbrado y se va a lanzar este fin de semana a la calle", ha apostillado.

González ha defendido que a estos pequeños negocios de Sevilla "no les queda otra", pues han percibido cómo en los últimos años "se ha deteriorado" la economía del sector, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.

"Se nos une la campaña del Black Friday con la campaña de Navidad. Al final, el pequeño comercio no tiene margen para vender a un precio normal. Entendemos la reivindicación de los comerciantes, que dicen que no tienen margen ni tiempo para vender a un precio normal", ha explicado.

Muchos de estos comerciantes, prosigue González, se ven "obligados" a unirse a esta campaña "porque no les queda otra", si bien otros "resisten" porque si acceden a rebajar el precio de los productos "temen tener que cerrar su negocio".

"El balance al final de la temporada tiene que ser positivo, y un negocio tiene muchos gastos. Alquiler, suministros, impuestos, personal... Entonces, si no tienes un balance positivo, no se sabe para qué tienes abierto el negocio", ha cuestionado.

No obstante, se ha mostrado esperanzado. "Espero que los pequeños comercios puedan vender un poco más este fin de semana, que es el que coincide con el modelo americano".

Sin embargo, el aumento del precio en el valor del mercado percibido por los comerciantes augura, según el responsable, una temporada de inferiores ingresos.

"Ha aumentado el precio de todo, pero no los sueldos. Creo que la gente se lo va a pensar más para comprar, las familias no tienen tanto poder adquisitivo", ha concluido.