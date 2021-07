La Comisión de Patrimonio de Sevilla rechaza el proyecto de centro de visitantes de Valencina ante sus "carencias"

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, adscrita a la Consejería de Cultura, ha informado desfavorablemente sobre el proyecto de actuación promovido por el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, gobernado por el socialista Antonio Manuel Suárez, para la construcción de un centro de visitantes en la parcela municipal de acceso al 'tholos' de La Pastora, caracterizado por su corredor de 44,36 metros de longitud y legado del asentamiento humano que con mayor o menor periodicidad habitaba la zona durante la Edad del Cobre.

En el acuerdo alcanzado al respecto por la comisión el pasado 14 de julio, recogido por Europa Press, se detalla que la mencionada parcela municipal figura en la superficie de 779 hectáreas de los términos municipales de Valencina y Castilleja de Guzmán protegida como zona arqueológica, a cuenta de sus múltiples vestigios históricos, principalmente restos de la Edad del Cobre.

En ese sentido, un estudio publicado en la revista científica Journal of World Prehistory y recogido por Europa Press exponía que con una extensión calculada de unas 450 hectáreas, el asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán "es de lejos el mayor asentamiento de la Edad del Cobre" en toda la Península Ibérica y "posiblemente uno de los mayores de Europa occidental en la Prehistoria tardía".

EL LEGADO DE LA EDAD DEL COBRE

En ese contexto, la parcela municipal de la calle Francisco María Tubino escogida por el Ayuntamiento de Valencina para la instalación de su centro de visitantes al yacimiento prehistórico, en el que destaca también el 'tholos' de Matarrubilla; goza en una parte de la misma de protección en grado I, es decir "protección integral" con "reserva arqueológica de subsuelo y preservación del paisaje asociado"; y en la otra parte de protección en grado III.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en cualquier caso, ha informado "por unanimidad" desfavorablemente sobre el proyecto de instalación de un centro de visitantes en dicha finca, "por no poder determinar la afección a los valores protegidos del bien de interés cultural (BIC) Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán".

"CARECE DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA"

Según el informe técnico sobre el que se sustenta esta decisión, "el proyecto carece de una intervención arqueológica que aporte la documentación necesaria para estudiar la viabilidad de su implantación en la parcela, máxime cuando se plantea que una de las plantas del edificio sea bajo rasante".

"Sin esta documentación, preceptiva según las Normas Subsidiarias Municipales, no se puede asegurar la no afección al sustrato y al potencial arqueológico de los terrenos", determina dicho informe, avisando de que "el proyecto de actuación establece, de forma muy somera, unas líneas de actuación para la edificación futura" y "debido a la poca definición del mismo, no se puede valorar la integración visual de la edificación y la no afectación visual de los terrenos".

Ello, después de que la asociación Valencina Habitable, la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), la Asociación Ben Baso de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico, la asociación de Amigos del Monasterio de San Isidoro y la asociación cultural Los Dólmenes alegasen contra esta iniciativa del Ayuntamiento, al entender entre otros aspectos que la localización elegida para dicha instalación implica "serios riesgos" para el 'tholos' de La Pastora, descubierto en 1860.