La compañía TNT Atalaya impulsa en Sevilla la XV edición de la Muestra Internacional de Teatro de Investigación

Se desarrolla entre los días 15 de octubre y 1 de noviembre con un total de 19 espectáculos de 16 compañías

Con el objetivo de conseguir que "otro teatro sea posible" en Sevilla y desde Sevilla, la ciudad vuelve a acoger una nueva edición de la Muestra Internacional de Teatro de Investigación (Mitin) que promueve la compañía TNT Atalaya, que hizo suyo este lema tras recibir el Premio Nacional de Teatro en 2008. A la XV edición del Mitin, que se celebrará entre los días 15 de octubre y 1 de noviembre con la participación de 16 compañías, le seguirá el XIV Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales (Cenit) del 4 al 6 de noviembre, con lo que Sevilla contará con un intenso mes de programación teatral.

La compañía, que continúa poniendo el acento en un teatro innovador y en hacer partícipes a sectores que no tienen habitualmente la posibilidad de acceder al teatro, ha programado en el marco del XV Mitin un total de 19 espectáculos procedentes de cinco comunidades autónomas distintas a la andaluza --Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y Cantabria-- y otros tres países europeos, además de Argentina, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Esta apuesta por el teatro internacional y el teatro comunitario se materializa a través del FATE, festival itinerante enmarcado dentro del programa cultural europeo 'Future Academy on Tour in Europe', en el que participa TNT con el espectáculo Sueños en travesía, junto a otros referentes del teatro comunitario europeo como el ZID Theatre de Ámsterdam con 'No fear, SCT- Social Community Theatre de Italia', el Dah Teater de Serbia con 'Terra' y Studio 7 de Alemania con 'Brats'.

FATE, en el que toman parte jóvenes inmigrantes en condiciones precarias, menores no acompañados y refugiados mediante montajes que se basan en las experiencias de los intérpretes, es el sexto programa cultural de la Unión Europea en el que toma parte TNT en lo que va de siglo.

Desde Argentina, en complicidad con el FIT de Cádiz, llega La Columna Durruti con su espectáculo 'Nocturno' de Ulrike o 'El Sujeto Histórico' que, dividido en dos partes, combina elementos esencialmente teatrales con elementos de conferencia/performance.

Por su parte, hechos históricos y ficción se entrecruzan en la propuesta que presentarán en coproducción los madrileños Territorio Violeta y Calema Producciones: Que mujer prodigio soy, una "comedia en verso del siglo XVII" escrita en el siglo XXI. Y desde A Coruña, Carlos Álvarez-Ossorio de Cámara Negra Teatro presentará 'Si esto es un hombre', basado en el relato que Primo Levi escribió durante su estancia como prisionero en Auschwitz.

La danza contemporánea también será parte integrante de esta edición de la mano de los catalanes 'Los Informalls' y la obra 'Entrañas con Patatas'; y a través de los ganadores de la pasada edición de la Cita de Nuevos Investigadores Teatrales Andaluces (Cinta), Arari Danza y BUM creaciones que, desde Málaga, vuelven con su montaje 'Baleia' (La Manada).

Procedente de Valencia, se suma a la Muestra el montaje ganador de la pasada edición del Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales (Cenit): 'Spoiler Alert: No somos unos YouTubers cualquiera', de Aurora Diago; mientras que la investigación enfocada al público infantil la proporcionará Escena Miriña (Cantabria) con el espectáculo 'Del otro lado'. Y, entre los montajes andaluces, destaca el estreno de 'Delirio', de la compañía emergente sevillana Teatro Incandescente.

HOMENAJE A PIER PAOLO PASOLINI

Por otro lado, el Mitin volverá a homenajear, como en cada edición, a una compañía, creador o figura histórica relacionada con el contenido del festival. En esta ocasión, el Teatro TNT a través del Certamen Pasolini 22 celebrará los cien años del nacimiento de una figura totémica de las artes y de la política, de su país (Italia) y de la cultura en el sentido más intelectual e internacional del término, Pier Paolo Pasolini.

Abrirá el certamen Santi Senso (Madrid) con la obra 'ORGÍAme', la depravación del YO, un acto íntimo donde los sentimientos encontrados son muy diferentes según el rol que se protagonice dentro de la propuesta.

Por su parte, el actor y director italiano Piermario Salerno, afincado en Sevilla, presentará 'Demasiada libertad sexual os convertirá en terroristas', la historia y el viaje interior de un hombre homosexual que termina enredado en el mundo de las aplicaciones del móvil y de los encuentros sexuales furtivos. Y el extremeño Colectivo Rizoma pondrá en escena 'Orgía', protagonizada por un matrimonio perteneciente a la alta burguesía que disecciona su trágica y autodestructiva relación de pareja.

También estará presente la danza, con la participación de la valenciana Arantxa Lecumberri y su espectáculo 'Cuerpos y otros territorios', que conjuga el teatro físico, la danza contemporánea y la danza española, con la música original y la escenografía de concepción surrealista.