Los concejales del PP cesados en La Roda (Sevilla) afirman sentirse "utilizados y traicionados" por la alcaldesa

LA RODA (SEVILLA), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de La Roda de Andalucía (Sevilla) en el inicio del actual mandato en virtud del pacto alcanzado entre el PP e IU-Adelante, Juan Jiménez (PP), ha asegurado que, junto a sus dos compañeras del grupo municipal, se siente "utilizado y traicionado" por la actual regidora Josefa Valverde (Pepi Valverde) tras haber sido cesados "sin previo aviso" y "once meses antes" de las próximas elecciones municipales.

En una comparecencia ante los medios recogida en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, Jiménez ha rehusado el término de deslealtad "empleado por la alcaldesa para justificar nuestros ceses". En este sentido, ha afirmado, "deslealtad es lo que han hecho con nosotros al dejarnos fuera del equipo de gobierno después de la celebración de la Feria. A pesar de que sabíamos el miércoles de esa semana su intención, pensé que sería fruto de un 'calentón'; por eso, fuimos prudentes y no dijimos nada".

Para Jiménez, el hecho de atender a vecinos "que acuden a nosotros porque ven que no les resuelven sus problemas" o el que "nos hayamos sentado con las hermandades para organizar la Semana Santa, no es deslealtad, sino actuar de forma responsable". "Me he reunido con Diputación o quien ha hecho falta cuando era necerario por el interés general del pueblo".

En opinión del exregidor, se sienten utilizados porque "llegamos a la Alcadía en un momento muy complicado, con un Consistorio paralizado, y nos vamos ahora que proyectos que parecían utópicos han arrancado".

En julio de 2019, "no había secretario municipal ni policías locales, y los proveedores del Ayuntamiento no cobraban antes de 160 días. Los pocos trabajadores de las oficinas locales que prestaban servicio estaban a punto de coger una baja por ansiedad", ha añadido Jiménez. "Tuvimos la mala suerte de que llegó la pandemia --del Covid-19--, un periodo en el que todo el pueblo se volcó con nosotros y arrimó el hombro. Aun así, con todas las dificultades, pusimos en marcha proyectos como el del pabellón o suelos para viviendas de VPO".

"Después de entregar este mes el bastón de mando a Pepi Valverde, como nos comprometimos en el pacto de gobierno, hemos querido trabajar en nuestras delegaciones --Agricultura, Economía y Hacienda, y Festejos, entre otras--. Sin embargo, cuando el Ayuntamiento está funcionando, nos dejan fuera. Esto es una traición no solo al PP sino al pueblo de La Roda", ha añadido el exalcalde popular.