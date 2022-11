Concentración ante la Junta en demanda de "soluciones" a las necesidades educativas de Los Palacios (Sevilla)

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, gobernado por Juan Manuel Valle (IP-IU), ha informado este lunes de que más de cien personas, madres y padres de alumnos de la localidad y concejales; han celebrado esta mañana una concentración a las puertas de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, en demanda de "soluciones urgentes a la falta de profesionales" en el Servicio de Atención a la Diversidad y los "retrasos insostenibles" en las obras previstas para diferentes centros de la localidad.

Para el alcalde, se trata de "una reivindicación que llega tras largo tiempo demandando soluciones a la Junta de Andalucía, que no da respuestas", tras lo cual ha enumerado las gestiones del Ayuntamiento palaciego ante la Junta, reclamando solucionar la falta de profesorado para los niños con necesidades educativas especiales que precisan de profesionales específicos.

En materia de infraestructuras, ha reclamado el comienzo de las obras para la ampliación de aulas en el IES Almudeyne, así como la contratación de la ampliación del IES Joaquín Romero Murube y solventar el déficit de personal administrativo en los colegios Félix Rodríguez de la Fuente y Andrés Bernáldez. "Hay problemas en el vallado de los colegios Miguel de Cervantes y María Auxiliadora, donde tienen que acometer cerramientos nuevo porque tienen más de 50 años. Una necesidad detrás de otra que no obtiene respuesta", ha agregado.

"La gota que ha colmado el vaso ha sido la falta de profesionales en el servicio de Atención a la Diversidad. No puede haber clases con niños con necesidades especiales con una ratio que casi duplica lo establecido, porque los profesores no pueden atender convenientemente a los niños y las niñas y estos no reciben la atención adecuada. Se trata de situaciones muy complejas altamente sensibles. Es necesario que amplíen el número de profesores, pero no es de recibo que quiten los profesionales de un colegio para mandarlo al otro", ha manifestado Valle.

El delegado territorial de Educación, Miguel Ángel Arauz, se dirigió brevemente a las familias concentradas a su salida, pero, según el alcalde, "ha insistido en lo que ya dijo en la reunión de hace dos semanas, sin dar ninguna solución".

"Si seguimos sin obtener respuestas dentro de diez días estaremos protestando de nuevo", ha anunciado el alcalde de Los Palacios y Villafranca.