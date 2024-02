El I congreso de arquitectura "La casa está ardiendo" aborda los retos del sector en la Fábrica de Artillería

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Sevilla, con la coordinación del arquitecto Darío Mateo, ha organizado el I Congreso provincial de arquitectura "La casa está ardiendo", que se celebrará los días 9, 10 y 17 de febrero en la Real Fábrica de Artillería.

Este congreso, que contará con la presencia, entre otros ponentes, de Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura; Noemí Sanchís, presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA); y Nuria Canivell, decana del COAS, tiene el propósito de reunir a todo el colectivo del oficio de arquitectura en un espacio común para enfrentar y afrontar las actuales condiciones de trabajo, visibilizar y evidenciar las problemáticas que afectan a cada perfil y elaborar propuestas en común que hagan frente a estas problemáticas.

Para ello, se plantea una dinámica participativa a través de mesas de trabajo temáticas en las que cualquier asistente tendrá la oportunidad de participar.

Estas sesiones abordarán, entre otros temas: "La Ley de Contratos del Sector Público vs. Ley de Calidad de la Arquitectura"; "La tramitación administrativa del trabajo de las arquitectas/os y su agilización"; Escuela de Arquitectura de Sevilla: "Especialización vs. la arquitectura como cuidado integral de un proceso"; Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla: "El papel del COAS en la profesión, ¿para qué sirve el Colegio?"; "El oficio del arquitecto: ¿es a día de hoy un trabajo digno?", o el tema vertebrador del Congreso: "El estudio de arquitectura como ejercicio profesional libre", en el que se profundizará en temas como "Carga laboral - CTE y trámites administrativos-"; "promotores -públicos y privados- y calidad de la arquitectura -concursos / construcción como bien social", y "la mujer arquitecta".

Además, el 17 de febrero tendrá lugar una puesta en común abierta a medios de comunicación, ciudadanía y agentes en la que se expondrán las principales conclusiones del congreso y que contará con la relatoría gráfica de la ilustradora Inma Serrano.

"La casa está ardiendo" está dirigida a personas con estudios colegiados de diferentes escalas, arquitectas/os de las administraciones públicas, arquitectas/os relacionados con la formación (profesorado y estudiantes) y, también y no menos importante, quienes ejercen pero no están colegiadas/os o incluso aquellas personas que no ejercen ya la práctica a pesar de tener un fuerte vínculo vocacional con la arquitectura.

El encuentro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en la cesión del espacio.