El Congreso de Seguridad Informática aborda en su segunda jornada en Sevilla la especialización

La segunda jornada del V Sec Admin, Congreso de Ciberseguridad que está teniendo lugar este fin de semana en Sevilla, ha abordado la especialización del mundo de la ciberseguridad.

Durante la mañana de este pasado sábado se han llevado a cabo seis talleres especializados en el que los participantes han conocido de primera mano nuevas herramientas, técnicas y lenguajes para aplicar a su día a día.

Ignacio Brihuega y Álvaro Macías han impartido el taller 'Dev-Pentest/No RE, No Pwn', Elías Grande ha hablado sobre 'Docker y SecDevOps', Yago Hansen ha explicado 'Programando un escáner Wi-fi mediante Python Scapy', Javi Qeem ha intervenido sobre 'Red & Blue Team', Francisco Pérez ha explicado el 'SIEM, beyond the logs' y Pedro Alexander García ha hablado de 'Password cracking'.

Ya por la tarde, se han reanudado las charlas en el salón de actos. Steve Mitchell, del Banco HSBC, ha abordado el 'CyberChef', herramienta que permite analizar y decodificar datos fácilmente sin necesidad de utilizar múltiples herramientas ni lenguajes de programación, según ha precisado la organización en una nota de prensa.

Pedro Alexander García ha abordado el 'Rid Haking', nuevas técnicas que permiten crear copias de seguridad en Windows sin que el usuario sea consciente de ello. La última charla ha sido la de Pedro Candel (s4ur0n), ponente habitual en Sec Admin que ha versado sobre IMSI, aparatos que "han ganado una posición privilegiada y preponderante entre agencias de vigilancia y seguridad debido a la valiosa información que pueden obtener".

Otra de las características de este evento ha sido la competición que se lleva a cabo bajo el nombre de 'CTF Sec Admin' en el que los participantes deben realizar distintos retos y pruebas.

"Se realiza durante la semana previa al evento y durante el mismo y en concreto, en esta edición han participado más de 300 hackers de todo el mundo que han competido entre ellos para conseguir la Katana de Sec Admin", ha explicado la organización.

Este evento ha destacado también por ser un punto de búsqueda de talento para empresas. "Este es un claro sector en auge en el que cada vez se necesitan a profesionales cualificados y especializados", ha asegurado el organizador de Sec Admin, Adrián Ramírez, a la vez que ha indicado que se trata de una de las profesiones con más futuro, "no es para menos, es complicado que hoy en día hagamos una tarea en la que no intervenga un dispositivo electrónico".

Este es un evento especializado que se ha consolidado y crecido en número de asistentes y conferencias año tras año y en el que se comparten conocimientos y las tendencias en materia de ciberseguridad con expertos a nivel nacional e internacional, ha precisado.

