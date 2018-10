Consejo de Infancia destaca la importancia de educación, lenguaje integrador y corresponsabilidad para igualdad

Publicado 07/03/2018 14:57:26 CET

Espadas insta a los menores a "no mirar a otro lado ante situaciones que no se pueden permitir" para hacer que la sociedad avance

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La igualdad ha centrado el Consejo de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento de Sevilla que se ha desarrollado este martes en el Salón Colón de la casa consistorial con la participación del alumnado los centros educativos de la capital, junto al alcalde, Juan Espadas, y las concejales delegadas de Participación Ciudadana, Adela Castaño, y de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Myriam Díaz.

En este marco, los menores han destacado la importancia de la educación, del lenguaje integrador y de la corresponsabilidad para avanzar hacia la igualdad, mientras que Espadas ha llamado a "no mirar a otro lado" ante conductas que "no se pueden permitir, porque no da igual".

Este encuentro ha partido de las conclusiones recogidas en el documento 'Hablemos de Igualdad' que se ha elaborado desde diferentes centros y distritos de la ciudad como proyecto educativo, y junto con la exposición de argumentos realizado por las diferentes vocalías, continuará hacia una moción que llegará al Pleno municipal.

Entre las conclusiones que se han puesto de manifiesto, se han abordado cuestiones como el lenguaje sexista que se utiliza por parte de la comunidad educativa proponiendo como alternativa un vocabulario integrador, la corresponsabilidad en las responsabilidades y el compromiso de los agentes sociales ante la violencia de género.

"La igualdad de derechos tiene que ser un factor transversal en la educación, hay que tomar una participación activa ante situaciones como la brecha salarial. No podemos permitir que haya mujeres que cobren hasta un 23 por ciento menos que un hombre por realizar el mismo trabajo", ha manifestado Espadas, que añade que existen "obstáculos y barreras que no tienen sentido en una sociedad formada".

En su intervención, también ha apuntado "al compromiso de toda la sociedad ante situaciones como la violencia de género, ante las que nos podemos permanecer impasibles y ante las que debemos ser sensibles desde los propios ámbitos educativos".

En la misma línea, Castaño pone en valor el trabajo del consejo y señala que la "no discriminación empieza por la educación", instando a "no dar pasos atrás" con el desarrollo de las redes sociales y las nuevas tecnologías. "Habéis nacido en igualdad, pero a medida que crezcáis iréis encontrando distintas situaciones, con barreras hacia las mujeres", ha señalado la delegada, instando a combatir esas situaciones.

El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia es un órgano de naturaleza consultiva y asesoramiento del Gobierno Municipal. Más de 1.200 alumnos participan en el mismo procedentes de 4º y 5º de Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de 23 centros educativos de la ciudad. Este órgano facilita el acceso de entidades y ciudadanía a la regulación del gobierno y la amplitud de la administración.