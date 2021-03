A Contramano pide al Puerto de Sevilla que retire la prohibición de circular en bici por la esclusa

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de ciclistas A Contramano, junto a Con Mi Gente, el club ciclista más numeroso y activo de la capital hispalense; y el Club Ciclista Vega del Guadalquivir, ha reclamado a la Autoridad Portuaria de Sevilla que retire la prohibición de paso por la esclusa a peatones y ciclistas, una prohibición que considera "incomprensible".

Y es que "ciclistas y peatones no pueden ocasionar más daño que cualquier otro tipo de vehículo o conductor, como son los automóviles, camiones, motocicletas, carruajes o jinetes".

"Los ciclistas y peatones no son un colectivo que suela dejar gran cantidad de basura, como sí hacen otros colectivos que se desplazan en automóviles, y que organizan botellones o hacen vertidos indeseables. Tampoco suele ser el ciclista o senderista practicante del vandalismo, o, por lo menos, no más que los ocupantes de otros vehículos, ni tienen capacidad para hurtar gran cantidad de cosas, puesto que no tienen gran capacidad de transporte".

"Tampoco vemos que sea más peligroso transitar por una plataforma levadiza en bicicleta o a pie que en coche", indica el colectivo, agregando que "pasear por la esclusa y su pasarela es una oportunidad de acercar a los sevillanos a las instalaciones portuarias".