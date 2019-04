Convocados tres días de huelga entre los auxiliares de las instalaciones municipales deportivas de Mairena

Publicado 22/04/2019 17:14:19 CET

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores auxiliares de las instalaciones deportivas del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana (IMDC) de Mairena del Aljarafe, quienes trabajan en el centro acuático de la localidad, el pabellón polideportivo Marina Alabau, el centro deportivo Francisco León y el antiguo complejo hípico, están llamados a tres jornadas de huelga los días 25, 26 y 27 de abril, por el "incumplimiento de los acuerdos" laborales por parte de la subcontrata a la que están adscritos y en demanda de un alza del salario base.

La convocatoria de huelga, recogida por Europa Press, fue formalizada el pasado 11 de abril ante la Delegación Territorial de la actual Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, toda vez que el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) habría convocado ya una reunión para intentar mediar en el asunto.

Los trabajadores llamados a la huelga están adscritos a Eulen, como empresa adjudicataria del contrato relativo a la prestación del servicio de operarios auxiliares para el control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana de Mairena del Aljarafe, una empresa a la que se reclama el cumplimiento de los acuerdos relativos a la plantilla y un incremento del salario base.

A tal efecto, la sección de CCOO en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha lamentado la "desidia" de la institución, gobernada por Antonio Conde (PSOE), "en la protección de los derechos sociolaborales de estos trabajadores" que prestan servicio en instalaciones municipales.

Por eso, CCOO reclama que el alcalde "haga cumplir los acuerdos que Eulen tiene con la plantilla". "No puede ser que la aplicación del salario mínimo repercuta en la no aplicación de los acuerdos firmados. Y no puede ser que la empresa principal, el Ayuntamiento, mire para otro lado, escurriendo su responsabilidad", señala el sindicato.