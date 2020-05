ASC avisa que el plan de Tussam para el aire acondicionado "no está avalado por ningún estudio"

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Sindical de Conductores (ASC), el sindicato mayoritario en la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, ha alertado este jueves de que el protocolo para el "uso seguro" de los aparatos de aire acondicionado en los autobuses incorporado por la empresa en el actual contexto de pandemia de coronavirus Covid-19, "no está avalado por ningún estudio, orden u homologación".

En un comunicado, el sindicato aborda la sesión celebrada este pasado miércoles por el Comité de Seguridad y Salud de Tussam, saldado con la implementación inmediata de "un plan de prevención, limpieza y mantenimiento para un uso seguro de las instalaciones de aire acondicionado en el interior de los vehículos".

El nuevo protocolo, más al detalle, incluye el aumento de la frecuencia en la sustitución de filtros de aire acondicionado o la desconexión de las cortinas de aire en la apertura de puertas en cada parada, con el objetivo de favorecer el intercambio de aire con el exterior y mejorar la ventilación natural.

A ello se suma extremar la desinfección de filtros y conductos de aire acondicionado, para lo que se ha propuesto una desinfección con la aplicación de solución virucida, aprobada por el Ministerio de Sanidad, filtros que pasarían a sustituirse mensualmente. Asimismo, se permitirá la apertura de trampillas en aquellos modelos de autobús en los que dicha apertura esté gestionada desde el puesto del conductor, según lo analizado en el Comité de Seguridad y Salud.

Frente a ello, la Agrupación Sindical de Conductores advierte de que "la puesta en funcionamiento de los aparatos de aire acondicionado no está avalada por ningún estudio, orden u homologación que garantice en cierta medida que" los equipos de refrigeración "no propaguen el Covid-19". "No tenemos una mínima certeza de que esta decisión suponga garantías las los usuario y trabajadores", asevera el sindicato.

LOS FILTROS

Por contra, ASC asegura que en el mercado hay en venta "unos filtros que, conjuntamente con algunas de las medidas anunciadas, son efectivos en un alto grado contra la posibilidad de aumentar el riesgo de contagio, unos filtros que deberían haberse instalado al inicio del estado de alarma, con la anticipación suficiente para que ya estuviesen en toda la flota" de Tussam.

"El Ayuntamiento ha decidido esperar aun a costa de improvisar con el consiguiente riesgo para los usuarios y ahora, a la carrera, de la mañana a la tarde, sin siquiera haber realizado ninguna de las tareas publicitadas, emite la instrucción de poner los aparatos de aire acondicionado", lamenta el sindicato.

En paralelo, pone de relieve que pese a la promesa de la dirección de la empresa de "corregir errores" en materia de información de los nuevos aforos de los vehículos o por el uso de la puerta delantera de los mismos, la mañana de este jueves tales incidencias continuarían vigentes. "Si la empresa no ha sido capaz, desde ayer a medio día, de realizar una corrección tan simple ¿podemos creer que han lo han realizado con los aparatos de aire acondicionado, que es mas complejo?", pregunta retóricamente ASC.