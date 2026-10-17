Cristina Medida y Rafa Torres, pregonera y pintor de la Semana Santa de Triana 2027 - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha indicado que la escritora trianera Cristina Medina Muñoz y el pintor del mismo barrio, Rafa Torres, serán los encargados de pregonar y pintar la Semana Santa de Triana del año 2027.

La elección de ambos protagonistas ha sido dada a conocer este sábado por el delegado de Fiestas Mayores y de los distritos Triana y Los Remedios, Manuel Alés, que ha trasladado a los organizadores "su ilusión por plasmar la Semana Santa en Triana, que cuenta con un arraigo de siglos y que conserva ese sabor popular de barrio, cerámica, devoción y fuerza".

En este sentido, Alés ha señalado que "las hermandades de Triana han elegido a dos protagonistas que son una apuesta segura para anunciar a lo grande la Semana Santa en nuestro barrio en una Cuaresma que ya se acerca", una celebración "por la que ya estamos trabajando con fuerza e ilusión desde hace meses".

Cristina Medina Muñoz nació en Sevilla en 1980, en el seno de una familia de trianeros de Chapina y la calle Castilla. Salvo un periodo de dos años de residencia en Madrid, siempre ha estado vinculada al arrabal trianero, donde desde muy temprana edad desarrolló una profunda vinculación con las fiestas y tradiciones relacionadas con la religiosidad popular y, especialmente, con la Semana Santa.

Su trayectoria cofrade está estrechamente ligada a las hermandades del Cachorro y del Rocío de Triana. Durante su infancia formó parte del Coro Infantil de la Hermandad del Rocío de Triana, posteriormente del Coro Oficial y del cuerpo de monitores de las Colonias de Verano.

En la Hermandad del Cachorro ha desarrollado distintas responsabilidades y actividades a lo largo de los años, entre ellas la dirección de un Coro Infantil y la organización del Belén Viviente. Durante el mandato de Francisco Osorno fue nombrada auxiliar de camarera de Nuestra Madre y Señora del Patrocinio, una experiencia que recuerda como "un auténtico regalo".

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Sevilla, ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de la Orientación Escolar y la Logopedia, labor que actualmente desempeña en el Colegio Beaterio de la Santísima Trinidad. Su vinculación con la escritura y el mundo cofrade se ha traducido también en distintas colaboraciones en publicaciones especializadas y medios digitales relacionados con la psicopedagogía.

En 2022 publicó su primera novela, 'Despertar Cofrade', y en 2024 inició, junto a la ilustradora María Rodríguez, la saga de cuentos 'Aprende a leer con el Colegio Cofrade'. Ese mismo año pronunció el pregón de la Tertulia Cofrade Cirio y Costal, en Pino Montano. En 2025 publicó Sueño Cofrade, dando continuidad a su trayectoria literaria. Asimismo, durante los últimos años ha participado como conferenciante en diferentes ciclos cofrades, especialmente en aquellos centrados en la infancia y la juventud y en la necesidad de acercar la Semana Santa y el mundo de las hermandades a las nuevas generaciones.

Casada y madre de dos niñas, Cristina Medina se define como "una trianera y cofrade infatigable, defensora de las tradiciones de su barrio y de Sevilla y especialmente comprometida con la transmisión de la Semana Santa a niños y jóvenes".

Por su parte, Rafa Torres será el encargado de poner imagen a la Semana Santa de Triana 2027. Formado bajo la tutela de la reconocida pintora sevillana Nuria Barrera Bellido, ha desarrollado un estilo propio en el que conjuga el dominio técnico con una profunda sensibilidad devocional.

Su trayectoria está también vinculada a la cartelería cofrade. En 2018 firmó el cartel de la Semana Santa de la Hermandad de Padre Pío y, un año más tarde, realizó la gloria del techo de palio de dicha corporación. A lo largo de los años ha desarrollado numerosos trabajos pictóricos para particulares y entidades, consolidándose como un artista versátil y comprometido con el arte sacro y cofrade como la Pastora de Triana, la Hermandad de las Aguas, la Pura y Limpia o la ilustración del libro del Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026.

Junto a su faceta como pintor, Rafa Torres cuenta con una reconocida trayectoria en el belenismo sevillano, disciplina en la que ha destacado por la elaboración de nacimientos artísticos caracterizados por su calidad y delicadeza. Su vinculación con el mundo de las hermandades se completa con su labor como capataz de las dolorosas de las hermandades del Dulce Nombre de Bellavista y Padre Pío.