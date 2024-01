Cruzcampo reúne en Sevilla a los protagonistas de la campaña 'Gitana'

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres años después del lanzamiento de 'Lola', Cruzcampo ha presentado su nueva campaña esta mañana en un encuentro celebrado en Sevilla, desvelando las claves de cómo se gestó la campaña 'Gitana'.

Lo nuevo de 'Con Mucho Acento' cuenta el viaje de una clásica muñeca del televisor, convertida en una 'Gitana' renovada y orgullosa de sus raíces. El despertar definitivo de la protagonista se produce durante un encuentro mágico con Camarón de la Isla, mientras escuchamos la bulería inédita 'La Cruz del Campo', improvisada y registrada en 1989, en la que el genio del flamenco canta "De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto".

La presentación ha contado con la participación de la mujer de la leyenda, La Chispa, Tomatito, Leandro Cano, Carmen Avilés, Derby Motoreta's Burrito Kachimba y la colaboración especial de Ernesto Marín, de Muñecas Marín, quien compartió su colección privada de muñecas gitanas.

Dolores Montoya 'La Chispa' y Tomatito compartieron anécdotas y recuerdos de aquella época, en la que Camarón estaba grabando su álbum 'Soy Gitano'.

"Camarón nunca se ha ido. Está por todas partes. Y que me perdonen todos los demás, pero creo que no ha salido ninguno que lo iguale", dijo La Chispa, comentario que recibió una gran ovación. Tomatito, por su parte, compartió el contexto en el que surgió esta bulería: "A Camarón le encantaba reírse y Cruzcampo era la cerveza que nos acompañaba siempre, la que nos gustaba. Algo que surgió como una broma, él era capaz de convertirlo en arte. Por eso era un genio".

Los componentes de Derby Motoreta's Burrito Kachimba comentaron que: "nos dio un poco de vértigo. Camarón es uno de los pilares, forma parte de nuestro ADN y es determinante para que nosotros sonemos y seamos lo que somos. Nosotros nos hemos encargado de 'coser' nuestra canción con esa grabación inédita, pero nunca hemos querido intervenirla, sería un sacrilegio".