Cs de Palomares (Sevilla) acusa a la alcaldesa de "suprimir todas las bonificaciones y exenciones" y ella lo niega

Bemjumea critica el "afán recaudatorio" y la primer edil asegura que se impiden nuevas bonificaciones pero se mantienen las vigentes

PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Palomares del Río y diputado provincial, Manuel Benjumea, ha acusado este jueves a la alcaldesa, la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero, de "suprimir todas las bonificaciones y exenciones fiscales" mediante el nuevo plan de ajuste pergeñado para la adhesión del municipio al actual mecanismo estatal de pago a proveedores a cuenta de sus deudas, toda vez que la primer edil lo niega y asegura que dicho plan impide crear nuevas bonificaciones o exenciones pero permite las vigentes.

Benjumea ha señalado el pleno extraordinario convocado para este viernes por el Ayuntamiento, gobernado en minoría por el PSOE, con un único punto destinado a la formalización del nuevo plan de pago a proveedores merced al actual mecanismo estatal en la materia.

"Un plan que no es ni plan porque no plantea ninguna medida seria. Se limitan a proponer la no aplicación de las bonificaciones y exenciones fiscales de las que los palomareños disfrutan actualmente en los diferentes impuestos municipales e incluso plantean que los hosteleros vuelvan a pagar la totalidad de las tasas de ocupación de vía pública, justo ahora que empiezan a recuperarse tras dos años de pandemia", critica Benjumea, quien avisado de que el PSOE ha "sido incapaz de cumplir con los plazos legales de pago a proveedores simplemente por inacción política".

EL PAPEL DE LOS PROVEEDORES

"El pago en tiempo y forma a los proveedores no sólo es una obligación legal que este gobierno no cumple, sino una obligación moral, porque son ellos quienes han estado garantizando el suministro durante toda la pandemia y porque ahora soportan unos costes cada vez más insostenibles" por el alza de los precios a cuenta de la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.

Así, Bemjumea ha acusado al PSOE de "afán recaudatorio", porque los socialistas, en su opinión, "ni siquiera analizan las posibilidades de reducción del gasto actual del Consistorio" y mantienen los "gastos superfluos". "Cuando todos los vecinos están mirando el céntimo, lo menos que podría hacer su Ayuntamiento es ver qué gastos se pueden aminorar, pero es evidente que les da igual", ha enfatizado, anunciando que Cs votará contra el citado plan.

Además, ha vuelto a reprochar a la alcaldesa que se "subiese el sueldo un 37%", aspecto ante el cual la regidora sostiene que su anterior salario político se ceñía simplemente a sus ingresos como funcionaria y que la retribución aprobada en 2019 sólo sube 200 euros respecto al sueldo atribuido a la figura de Alcaldía en 2011, merced a la evolución del IPC desde entonces.

NO PERDER LA PIE

La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento debe adherirse al mecanismo estatal de pago a proveedores por "obligación" del Ministerio de Hacienda, para seguir contando con los ingresos de la participación en los ingresos del Estado (PIE), explicando que se trata de una cuantía de unos 300.000 euros procedente de facturas pendientes que abarcan desde 2006 a 2021, es decir "mucho antes" de su desembarco en el poder.

En cualquier caso, ha dicho que es "falso" que vayan a ser suprimidas las bonificaciones y exenciones fiscales en vigor, exponiendo que la adhesión al mecanismo estatal impide "nuevas bonificaciones" pero permite conservar las vigentes. En cuanto a la tasa por veladores, ha indicado que "desde hace años" es una "asignatura pendiente" en Palomares, señalando que hay una ordenanza en vigor pero "pagan algunos (hosteleros), no todos". Finalmente, ha defendido que desde su llegada a la Alcaldía, el periodo medio de pago a proveedores ha descendido de 280 a 130 días, lejos aún del límite impuesto por la autoridad estatal.