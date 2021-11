Cs Sevilla ve "dejadez de Lipasam" en Polígono Calonge y afirma que "la limpieza privada evita que sea un vertedero"

SEVILLA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha lamentado este lunes el "maltrato al que Lipasam tiene sometidos a los polígonos industriales de la ciudad", algo que considera que "se evidencia en la dejadez que se observa en el estado de las calles y los contenedores de estos parques empresariales", como ocurre por ejemplo en el caso del Polígono Calonge.

En este sentido, ha añadido en un comunicado que "no se puede consentir que estos espacios industriales, que constituyen uno de los principales focos de generación de empleo y riqueza, se encuentren totalmente abandonados por parte del gobierno municipal", ya que "es evidente que esta situación provoca que muchas empresas tengan dudas a la hora de instalarse en la ciudad" y que, por tanto, "se ponga en riesgo la inversión que aportan con su llegada". Así, ha asegurado que "o el equipo de gobierno empieza a tomarse en serio la limpieza de los polígonos industriales o las consecuencias a la larga pueden ser más que perjudiciales para la economía de la ciudad".

Pimentel, que ha visitado el Polígono Calonge en compañía del presidente de los empresarios de la zona y de algunos representantes de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES), ha explicado que "el problema viene dado porque Lipasam no actúa de oficio en estos parques empresariales". "Es decir, no cuenta con un sistema ordinario de recogida de residuos y sólo acuden cuando son los mismos empresarios los que levantan el teléfono para denunciar la acumulación de basuras en las puertas de sus negocios", agrega.

En este sentido, ha añadido que "es evidente que aquí hay algo que no funciona", porque "estas empresas pagan sus impuestos como el resto de sevillanos" y "está claro que entre sus funciones no está la de actuar como una especie de inspector de Lipasam que dé avisos a la empresa cuando sea necesaria una actuación concreta". "Por tanto, el equipo de gobierno debe plantearse de una vez por todas que es necesaria una transformación del sistema de recogida de residuos, que ahora mismo está diseñado para las zonas residenciales y no para las zonas industriales", ha señalado.

El líder del partido liberal en el Consistorio sevillano ha advertido de que, "si no fuera por el servicio de limpieza privada que han contratado los empresarios, el Polígono Calonge sería ya un auténtico vertedero" y "se habrían multiplicado los problemas de insalubridad". Así, ha asegurado que "esta situación no hace más que confirmar que estamos ante uno de los parques empresariales de la ciudad más maltratados por el gobierno municipal", en el que, además, "existen también problemas con la conservación que Parques y Jardines lleva a cabo en las zonas verdes".

En este sentido, ha insistido en que "es evidente que toda esta dejadez no beneficia en nada a las empresas de un polígono que es más comercial que industrial y al que acuden habitualmente numerosos sevillanos para realizar sus compras". Por tanto, "es urgente que el equipo de gobierno cambie el rumbo y se tome en serio el estado de nuestros polígonos industriales", ha dicho.

Pimentel también se ha referido a "los problemas de inseguridad que provocan la botellona y el incumplimiento de los horarios de cierre de los locales de ocio nocturno situados en las naves de la zona conocida como Nuevo Calonge" y que, además, "generan una importante cantidad de residuos que hacen que los sábados por la mañana el polígono amanezca lleno de botellas por el suelo y de bolsas de plástico", que "ofrecen una imagen impropia para un espacio de índole comercial".

"Es más, la situación ha llegado a tal extremo que más del 80 por ciento del dinero de las cuotas que aportan los empresarios se destina al pago de un servicio de vigilancia privada, ya que ha habido ocasiones en las que se han realizado más de una decena de llamadas a la Policía Local y Nacional y los agentes ni siquiera han acudido para hacer frente a algún tipo de incidente", ha concluido.