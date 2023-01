CSIF Sevilla avisa de la retirada de los terminales móviles de la Policía Local para denuncias por una incidencia

SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su delegado en la Policía Local, Santiago Raposo, ha asegurado que la Jefatura de la Policía Local ha ordenado formalmente a sus agentes, que no sigan utilizando los terminales móviles para denunciar infracciones de tráfico.

"En dicha orden, la Jefatura insta a los agentes que tienen terminales móviles para denunciar infracciones que dejen de utilizarlos y que, desde ese día, vuelvan a utilizar el tradicional boletín de denuncia. La jefatura excusa su uso porque se va a proceder a actualizar el software y el hardware del sistema", según el sindicato.

Pero según expone Santiago Raposo desde CSIF, la realidad es que "al ser un programa obsoleto, que no se ha actualizado porque el área de Intervención no lo ha autorizado, las denuncias que actualmente están interponiendo los policías se están perdiendo en la nube y no se están tramitando".

"Hasta en tres ocasiones durante los dos últimos años, la Jefatura de Policía Local habría activado un expediente de licitación de un programa informático para gestionar las denuncias de tráfico, con el rechazo por parte del área de Intervención del Ayuntamiento de Sevilla".

Según el sindicato, serían "miles de euros" los que el Ayuntamiento podría estar perdiendo al no tramitar de estas denuncias". No obstante, el responsable sindical de CSIF recalca que "lo más preocupante es la impunidad que queda cuando una persona es denunciada por una infracción grave o muy grave, pues nunca le llega la denuncia".

CSIF estima que se trata de una situación "incomprensible", pues a todo lo anterior, hay que añadir que la propia Administración está potenciando el uso de "papel cero", mientras que el Ayuntamiento de Sevilla "tiene que volver al empleo del papel porque no es capaz de gestionar la licitación de un programa informático".

A juicio del delegado de CSIF en la Policía Local, "el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, debe presumir menos sobre su gestión y buscar soluciones, ya que no ha hecho nada más allá de sacar plazas de Policía; por ejemplo, en marzo de 2022 se averió la geolocalización de los patrulleros y hasta la fecha no ha vuelto a funcionar".