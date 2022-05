CSIF Sevilla denuncia ante la Inspección de Trabajo los chalecos antibala de talla única entregados a la Policía Local

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)

ha denunciado ante la Inspección de Trabajo los chalecos antibala entregados a la última promoción de la Policías Local de Sevilla, al "no cumplir los mínimos requisitos de seguridad para los profesionales que los portan, ya que no se ajustan debidamente al cuerpo, por tratarse de unidades de talla única", toda vez que el Ayuntamiento hispalense asegura que tales chalecos "han sido revisados y no están en fecha de caducidad", asegurando en paralelo que ya hay en marcha un expediente de compra para adquirir nuevos chalecos antibala con los que sustituir los mismos.

Según el delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla, Santiago Raposo, "ya la propia Inspección de Trabajo requirió en 2014 al Ayuntamiento de Sevilla que evaluara este riesgo para los policías, por la utilización de estos mismos chalecos antibala, porque no se adaptaban a las tallas de cada persona, por lo que se debían adoptar medidas para eliminar el riesgo".

Según el Ayuntamiento de Sevilla, se trata de chalecos anti bala fabricados en 2012 y 2013 que "son de talla única" y son los chalecos "recuperados y puestos en uso que suministra el Ayuntamiento cuando no se entrega el personalizado", si bien estaría en marcha la compra de los chalecos personalizados.

El sindicato lamenta en ese sentido que "por falta de previsión y organización en la Jefatura del Cuerpo, la historia se haya vuelto a repetir a los ocho años", considerando que estos chalecos son "inseguros" para los agentes, extremo que niega el concejal de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera.

Ante esta situación, CSIF Sevilla asegura que "muchos policías de la última promoción, al sentirse inseguros con los chalecos antibala entregados, han optado por comprar su propio chaleco antibala".

El sindicato opina además que el concejal de Gobernación, también responsable del área de Fiestas Mayores, "lleva meses desaparecido de la esfera de la Policía Local, permitiendo así la situación de desgobierno, descontrol y desorganización que se vive en el seno del Cuerpo".