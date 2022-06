Los Cursos de Verano de la UPO en Carmona (Sevilla) comienzan este lunes y acogerán 40 seminarios

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide se celebrarán nuevamente en su sede de Carmona desde este lunes 27 de junio y hasta el 26 de agosto. Organizados por la UPO en colaboración con el Ayuntamiento de esta ciudad, la Casa Palacio de Los Briones acogerá por vigésimo año un total de 40 cursos.

Según se recuerda en nota de prensa, en los Cursos de Verano 2022 se abordarán diversos temas como el emprendimiento femenino, los nuevos caminos del periodismo, las políticas de desigualdad en el siglo XXI, los problemas en la alimentación, el cine y el turismo, los trastornos de conducta en el aula, la protección de los menores en el ámbito deportivo, el cambio climático en España, las funciones y el comportamiento del cerebro, la investigación de los homicidios, las mujeres y la justicia, las nuevas tecnologías en energía solar o las víctimas de la transición, entre otros, en los que participarán diferentes especialistas nacionales e internacionales.

Temas y materias que van desde lo político a lo cultural, desde lo económico a lo social y que se complementan con otros temas y disciplinas como son: el flamenco, las técnicas para aprender a hablar en público, el diseño de eventos culturales, el coaching técnico vocal de alto rendimiento, la espeleoarqueología aplicada y las prácticas arqueológicas en excavaciones abiertas.

Este año, aunque se mantiene la presencialidad para fomentar la interacción entre estudiantes y profesorado, se seguirá apostando por la modalidad 'on line' de los cursos para facilitar el acceso a la formación del alumnado, independientemente del lugar en el que se encuentre. Así, se podrán realizar de manera exclusivamente presencial once cursos, solo en modalidad 'on line' seis cursos y en modalidad dual (presencial-'on line'), 23 cursos.

En línea con las acciones que se han desarrollado durante estas últimas ediciones, además de los tradicionales cursos de cinco días, se ha vuelto a apostar por la puesta en marcha de seminarios de tres y dos días, dirigidos sobre todo al reciclaje formativo de profesionales, y que permiten y posibilitan a estos colectivos compaginar la formación con su actividad laboral.

Además, por noveno año consecutivo se han incluido en la programación estival dos cursos de verano coordinados por el Centro Adscrito San Isidoro (Ceade) en virtud al convenio suscrito entre la UPO y esta institución. En concreto, se trata de los seminarios 'Procesos de creación en el audiovisual en Andalucía en la era digital. 2ª edición' y 'IV Curso internacional de formación deportiva: Neurociencia y deporte. Claves para la optimización del entrenamiento deportivo'.

Estos cursos obtendrán el reconocimiento de créditos ECTS para los estudiantes de todas las universidades públicas de Andalucía y de los centros concertados de la UNED que los soliciten.

PONENTES

Los cursos de verano de este año ofrecen un programa multidisciplinar en el que participarán alrededor de 350 ponentes y conferenciantes.

Hay que destacar la presencia en los Cursos de Verano de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y la ministra de Justicia, María Pilar Llop. También participan el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y su homóloga en Andalucía, Nuria López, así como Carlos Aristu, secretario general de CCOO de Sevilla. También estará presente la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y profesionales como Pablo Simón, politólogo y comentarista político; Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España o el sociólogo Manuel Pérez Yruela, doctor honoris causa por la UPO.

Participarán periodistas como la directora de contenidos de la cadena SER, Montserrat Domínguez; Aimar Bretos, director de Hora 25, de la cadena SER; la directora de RTVE en Andalucía, Paloma Jara; José Yélamo, presentador de La Sexta Noche; Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia; Antonio Rubio, presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación o Ramón Lobo, excorresponsal de guerra.

Las coreógrafas y bailaoras María Pagés y Pastora Galván también pasarán por las aulas de los cursos de verano, así como la también bailaora Teresa la Debla y la cantaora Esperanza Fernández. También el cantaor Calixto Sánchez; los guitarristas Manolo Franco y Eduardo Rebollar o la soprano Juana Castillo.

Por otra parte, pasarán por los cursos de verano figuras relevantes en el ámbito deportivo como Mateu Alemany, director del Fútbol Club Barcelona; el presidente del Sevilla FC, José Castro; Javier Gómez, director general deportivo de La Liga o Ramón Rodríguez 'Monchi', director general deportivo del Sevilla FC.

Actrices como Natalia de Molina y directores de cine como Paco Ortiz y Jesús Ponce, el productor de cine y televisión José Antonio Félez o la directora de producción Manuela Ocón. También se contará con la presencia del presidente de Spain Film Commission, Carlos Rosado, o la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol.

Asimismo, estarán el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, Manuel Salguero; Julia Pérez, inspectora jefa del grupo de homicidios y desaparecidos en Sevilla o el inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Sevilla, Ángel Gabriel Romero