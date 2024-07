Declara este miércoles la joven que denuncia abusos de su padre y obligada a "intercambio de parejas" cuando era menor

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Coria del Río (Sevilla) tiene previsto celebrar a las 9,30 horas de este miércoles, por videoconferencia, la declaración de la joven que junto con su madre había denunciado a su padre y pareja de la segunda por presuntos delitos de maltrato habitual y agresión sexual continuada; toda vez que posteriormente, la madre retiró supuestamente su acusación, figurando actualmente como investigada por este juzgado mientras su hija sí mantiene su denuncia.

En un auto emitido el pasado 24 de mayo por dicha instancia judicial se detalla que el investigado y su pareja y denunciante inicial del caso mantienen una relación desde 2003, contando con tres hijas en común, dos de ellas menores de edad, marco en el que la mujer había denunciado que el encartado la venía sometiendo a "malos tratos" desde el comienzo de la relación, "siendo la mayoría presenciados por sus hijas".

Además, la mujer denunciaba una presunta agresión sexual continuada "al afirmar que la obliga e mantener relaciones tanto con él como con tercera personas pese a su negativa", si bien no lo había denunciado nunca antes "por miedo, ya que él la amenaza con matarla a ella y a sus hijas".

AGRESIÓN DÍAS ANTES DE LA DENUNCIA

En dicho auto, el juzgado consideraba "indiciariamente acreditado" que días antes, el inculpado, "con ánimo de atentar contra su integridad física, golpeó en varias ocasiones" a su pareja, "la tiró a suelo, le dio puñetazos y patadas y la amenazó con matarla".

El auto del juzgado exponía además que la mujer denunciante del asunto también aludía a un presunta "paliza" del inculpado a la hija común de ambos de 16 años de edad "hace dos meses aproximadamente".

En ese marco, la hija mayor de la pareja, de 19 años, explica en unas declaraciones recogidas por Europa Press que cuando ella contaba con 12 años de edad, su madre y denunciante inicial del asunto le "convenció" para acudir "a intercambios de pareja" bajo la premisa de que en caso contrario, su pareja y padre de ella "la iba a matar", tras lo cual ambas acudieron a citas de esta naturaleza "un montón de veces".

AGRESIÓN SEXUAL Y AMENAZA DE MUERTE

Tras ello, según la narración de esta joven, su padre comenzó a obligarle a practicarle "felaciones", encerrándola en el cuarto de baño del domicilio familiar con el aviso de que "si chillaba iba a matar" a su hermana y a su madre.

Cuando supo que el pasado mes de mayo su madre había denunciado a su padre, según su relato, ella optó por hacer lo mismo y denunciar a su progenitor. "Me daba miedo denunciar antes porque pensaba que estaba sola y creía que no iba a tener apoyo, no estaba segura", ha explicado, exponiendo cómo la denuncia inicial de su madre le llevó a presentar cargos contra su padre.

Pero según ha expuesto esta joven que cuenta actualmente 19 años de edad, su madre "ahora se ha echado atrás y ha quitado la denuncia" porque "quiere estar con él" de nuevo, una actuación para la cual ella no entiende "el por qué"; pues con dicha maniobra ha "dejado de lado" a sus hijas en esta situación.

Es más, ante esta tesitura, según esta joven, ella y su hermana de 16 años han abandonado el domicilio familiar y se han marchado "lejos", continuando ella con sus acciones judiciales contra su padre, hasta el punto de que cuenta con una citación judicial para ratificar su denuncia este miércoles a las 9,30 horas.

En cualquier caso, la evolución del asunto ha derivado en que la madre de esta joven figure actualmente en calidad de investigada ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Coria del Río, que indaga posibles delitos de agresión sexual y coacciones por parte de ambos progenitores.