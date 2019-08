La denuncia municipal contra Magrudis incluye "irregularidades" y "líneas ocultas" de venta de productos

Publicado 29/08/2019 19:25:57 CET

"Las características técnicas de la empresa y su actividad no se corresponden con la declaración responsable presentada"

SEVILLA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

En un contexto en el que el Gobierno andaluz de PP y Cs recrimina al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Juan Espadas, que "no comunicase" supuestamente que la empresa Magrudis comercializó chorizos y morcillas mediante una cadena de supermercados "sin informar a las autoridades sanitarias", productos a los que ha sido ampliada la alerta por el brote de listeriosis causado por la empresa, el Consistorio hispalense ha precisado este jueves que su denuncia a la Fiscalía contra tal compañía señalará "posibles graves irregularidades administrativas, así como la posible existencia de líneas de comercialización de productos ocultas por Magrudis a las administraciones".

Exponiendo que los servicios jurídicos municipales ultiman ya dicha denuncia ante la Fiscalía, el Ayuntamiento explica que ha "trasladado la falta de colaboración y la ocultación de datos por parte de la empresa, que tiene su principal línea de actividad paralizada por orden municipal desde el 14 de agosto (cuando el laboratorio municipal concluyó un resultado positivo de listeria asociada a la carne mechada de la marca La Mechá que producía Magrudis), que se amplió a toda la empresa el día 19 y con orden de retirada de todos sus productos de los establecimientos comerciales desde el 20 de agosto por parte de la Junta de Andalucía".

En el escrito de denuncia, según el Ayuntamiento, "se detalla la existencia en el mercado de productos que la empresa no había comunicado a las administraciones y que no se encontraban en la fábrica del parque empresarial de El Pino, de acuerdo con las actas realizadas por los inspectores de las dos administraciones". Concretamente, concreta el Consistorio que durante los últimos días, se han detectado en inspecciones a comercios y en los albaranes chorizo y chorizo picante que, según la información facilitada por el empresario, "no estaban ya en distribución".

"También se ha detectado la comercialización de morcilla y, en la inspección realizada a establecimientos que comerciaban con Magrudis, se ha detectado que se ofertaban también otros productos preelaborados, situación que está siendo objeto en estos momentos de investigación" y que ha sido comunicada a la Junta de Andalucía, que promueve su propia denuncia y que reprocha al Consistorio que "no comunicase la existencia de estos productos".

El Ayuntamiento agrega que se han detectado además "ofertas de comercialización de productos ocultas a las administraciones por parte del empresario" responsable de Magrudis, de cuya fábrica salieron los productos contaminados con la bacteria. "No obstante, no hay indicio alguno en estos momentos de que esos productos estén contaminados y afectados por la crisis alimentaria por listeria monocytogenes", precia el Consistorio.

LA DETECCIÓN DEL BROTE

Así, el Ayuntamiento recapitula que el 14 de agosto, los servicios municipales, a instancias de la Junta de Andalucía, realizaron una inspección a la empresa Magrudis tras constatarse un resultado positivo en listeria monocytogenes de una carne mechada elaborada por la misma. Se decretó ese día la suspensión cautelar de la actividad de elaboración y venta de carne mechada, así como todos los artículos que se fabrican en esa línea. Un día después, el día 15, la Junta de Andalucía decretó la alerta sanitaria por la carne mechada de esta empresa y "a instancias de la Delegación Territorial de Salud se tomaron varias muestras de carne mechada".

"Esta suspensión de la actividad fue posteriormente ratificada y ampliada a cualquier actividad de la empresa el día 19 de agosto", recuerda el Ayuntamiento, agregando que "ese mismo día", la Junta de Andalucía remitía una instrucción para tomar muestras del resto de productos existentes en la empresa, actuación realizada "el día 20 de agosto, cuando se tomaron muestras de todos los productos existentes en las naves" del parque empresarial: carne mechada, crema de carne mechada, lomo al pimentón, lomo al jerez, chicharrón, manteca colorá, zurrapa de lomo, zurrapa de hígado y pringá. De estos, han dado positivo hasta el momento la carne mechada, el lomo al pimentón y el lomo al jerez. El chicharrón, manteca colorá, la zurrapa de lomo, la zurrapa de hígado y la pringá han dado resultados negativos.

"Durante las inspecciones a establecimientos y la revisión de los productos que se han inmovilizado y devuelto se ha detectado la presencia de chorizo y morcilla cuya distribución negó el titular de la empresa Magrudis, situación que se pondrá en conocimiento de la Fiscalía", incide el Ayuntamiento, agregando que el pasado 22 de agosto comunicó a la Junta el escrito detectado por parte de los inspectores registrado en la Junta de Andalucía con fecha de entrada el día 31 de julio en el que la empresa comunicaba a la Consejería de Salud "la ampliación de sus instalaciones tras haberse producido la anexión de la nave contigua y haber realizado una reforma y redistribución del espacio destinado a la producción y elaboración de los productos", documento que se hizo público el día 23.

LA AMPLIACIÓN DE MAGRUDIS

"El Ayuntamiento realizó desde ese momento una revisión interna para evaluar si esta reforma y ampliación de la empresa contaba con los permisos y autorizaciones pertinentes. Se inicia entonces una investigación en la que se aprecian indicios de irregularidades administrativas graves que se pondrán en conocimiento de la Fiscalía", abunda el Consistorio.

Según el mismo, la empresa Magrudis se dio de alta en el Registro General Sanitario de empresas alimentarias y alimentos de la Junta de Andalucía en el año 2015 "sin contar con la documentación correspondiente" y necesaria por parte del Ayuntamiento, careciendo en ese momento de la licencia de actividad de acuerdo con la información recabada hasta el momento.

"La presencia en este registro avalado por la Consejería de Salud se comunica a los servicios municipales de Consumo por parte de la administración ese mismo año, de forma que se abrió un procedimiento de inspecciones que se producen en 2016 y 2017 hasta que la empresa implantó los sistemas de autocontrol que, en materia de consumo, suponen su paso a la categoría C y un modelo más flexible de inspección de las administraciones de acuerdo con las directrices europeas, asumiendo la empresa la responsabilidad íntegra de la producción".

Sin embargo, y siempre según el Ayuntamiento, "de acuerdo con las revisiones de documentación realizadas desde el pasado día 23 se ha constatado que hasta diciembre de 2018 la empresa no presentó en el Ayuntamiento una declaración responsable para el inicio de actividad", toda vez que en dicha declaración responsable "se han detectado deficiencias de forma y de fondo, de modo que ha sido declarado sin efecto y, por tanto, anulado de acuerdo con el informe realizado el día 26 y ratificado el día 28 en el marco de un expediente abierto de oficio".

Igualmente, el Ayuntamiento informa de que las instalaciones de Magrudis han sido este jueves "objeto de nuevas inspecciones por parte de los servicios municipales, en las que se ha detectado que las características técnicas de la empresa y su actividad no se corresponden con la declaración responsable presentada en diciembre de 2018". "Del mismo modo, no se ha localizado escrito alguno de petición de licencia o de declaración responsable con técnico que autorice las reformas que constan en el escrito presentado el 31 de julio por la empresa ante la Junta de Andalucía, situación que también se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de acuerdo con los servicios jurídicos", concluye el Consistorio.