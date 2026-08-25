La Diputación de Sevilla concede doce millones a los municipios para fomentar el empleo y prevenir la exclusión social

La diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, María Encarnación Fuentes, durante la resolución de las concesión de doce millones a los ayuntamientos de la provincia por el Plan de Prevención de Exclusión. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, ha destinado doce millones de euros a los 106 municipios de la provincia en el marco del 'Programa para la Prevención de Exclusión Social 2026', con el objetivo de "facilitar las contrataciones de trabajo en tareas coyunturales" a personas en riesgo de exclusión social, convertirlas en "partícipes de la vida comunitaria" y mejorar su ocupabilidad.

Según ha precisado la administración provincial en una nota de prensa, el plazo de ejecución del programa ha dado comienzo con la resolución de las concesiones y finalizará el 31 de diciembre de 2027, como parte del 'Plan Provincial' que contará, además, con una cofinanciación prevista por el conjunto de los municipios que alcanzará los 650.000 euros aproximadamente.

Asimismo, las contrataciones contribuirán a paliar las situaciones de necesidad derivadas de la "dificultad persistente de acceso al mercado laboral" y que requieren de "acciones positivas" que favorezcan la "plena inclusión social" de las personas en situación de exclusión y en el entorno de los umbrales de pobreza.

En esta línea, la Diputación ha trasladado su "compromiso firme" por garantizar que cada ayuntamiento pueda aplicar este programa en función de las "necesidades concretas" de los vecinos.