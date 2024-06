La Diputación de Sevilla da más de medio millón a entidades sin ánimo de lucro para iniciativas sociales y culturales

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha destina más de medio millón de euros a entidades sin ánimo de lucro para iniciativas sociales y culturales en la provincia. Concretamente, la entidad intermunicipal ha entregado un total de 57 ayudas a 51 colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro, repartidos por todo el territorio sevillano, por un montante total que asciende a más de 500 mil euros.

En una nota de prensa, la Diputación ha señalado que dichas ayudas se enmarcan dentro de la planificación inicial en la que el presidente, Javier Fernández, anunció dos millones de euros para una convocatoria que sufragaría proyectos del tejido asociativo de la provincia, es decir, iniciativas que inciden en el ámbito social y cultural y que podrán ejecutarse a lo largo de lo que queda de este año y en el mes de enero del próximo ejercicio.

Durante el encuentro que Fernández y la diputada de Concertación, Marta Alonso, ha mantenido con dichas entidades beneficiarias de la convocatoria, el máximo responsable provincial ha señalado que "nuestra obligación es buscar recursos a vuestras ideas, las ideas las tenéis que aportar vosotros, y nosotros intentar buscar financiación".

Al hilo de ello, ha señalado que ahora están entregando estas resoluciones. "Vamos a repartir entre todos vosotros en torno a 550.000 euros, pero seguimos teniendo 1,5 millones disponibles para este año 2024. Y eso supone que si hoy mismo a cualquiera que se le ocurra una idea, aunque haya recibido una subvención ahora, puede volver a solicitar otro proyecto, porque está siempre abierta la ventanilla", ha apostillado.

Asimismo, Fernández ha continuado afirmando que "queremos cosas diferentes, que inventéis cosas que hasta ahora, pues por lo que sea, o por no poder disponer de dinero, o por no poder disponer de esa capacidad en cuanto a intentar ver un determinado proyecto, aun no habéis materializado. Pues ahora tenéis la oportunidad de poder hacerlo".

En cuanto a las predicciones del total de ayudas que puedan concederse este año desde la entidad provincial al tejido asociativo, el presidente ha esgrimido que "si con 500.000 euros hemos llegado a 51 entidades y queda otro millón y medio de recursos, tenemos que llegar a 150 entidades más".

"Quiero estar en octubre aquí con otras entidades de la provincia y en diciembre estaremos otra vez para intentar llegar a esa 150 entidades más en este año y con el objetivo de que el año que viene volvamos a meter en presupuesto los dos millones de euros para que volváis a presentaros directamente", ha subrayado.

También ha compartido que "en una sociedad excesivamente consumista, es especialmente satisfactorio que siga habiendo gente aquí, con orgullo, con satisfacción, a recoger una subvención, una resolución, para poder poner en marcha proyectos, para que la gente viva mejor. Ante eso no tengo más que palabras de verdad, de orgullo, de satisfacción y de animaros y que no decaigáis".

Por último, Javier Fernández ha emplazado a los presentes a "seguir innovando y a pensar que hay gente que os quiere, que os valora y que os necesita, porque posiblemente vosotros sois los verdaderos imprescindibles, porque el trabajo que no hagáis vosotros no lo va a hacer nadie".