La Diputación de Sevilla presentará esta semana los presupuestos y prevé que "ronden los 600 millones de euros"

SEVILLA, 30 Sep. (SEVILLA) -

El presidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha anunciado este lunes, durante un encuentro organizado por la cadena SER en la Fundación Cajasol, que la corporación tiene previsto presentar esta semana los presupuestos, que "van a rondar los 600 millones de euros", los cuales ha calificado de "expansivos y que cumplen con las reglas fiscales".

Así lo ha manifestado Javier Fernández, quien ha asegurado además que va a ser un "donde vamos a poner, para compensar el ajuste que nos provocan las reglas fiscales, cantidades importantes de dinero a través de anticipos reintegrables a los ayuntamientos, lo que va a permitir que los mismos puedan ir a ese tipo de proyectos y se les facilite la gestión del día a día".

De igual forma, el presidente de la Diputación ha apostado por darle "más autonomía y más recursos" a los ayuntamientos, en definitiva, "más capacidad de decisión", para que así, "todo ese espacio de no tutelaje la Diputación lo dedique a las políticas supramunicipales, que son las que cohesionan del todo los territorios".

Asimismo, Fernández ha destacado que para el año 2025 y para el año 2026 los ayuntamientos de la provincia de Sevilla cuentan con 200 millones de euros del Plan Más Sevilla y del Sevilla 107. "El Plan Más Sevilla ya con resoluciones y con licitaciones en marcha por parte de cada uno de los territorios y el Sevilla 107, que antes de final de este año ya estará aprobado y todos los proyectos presentados, más de mil proyectos por parte de los ayuntamientos", ha argumentado, al tiempo que ha apuntado que su compromiso es que, "esos 100 millones del Sevilla 107 estén dentro de las arcas municipales de cada uno de los territorios antes de finalizar 2024".

De otro lado, el presidente de la Diputación ha anunciado que se va a becar a becar a 300 jóvenes de la provincia de Sevilla, de las áreas más alejadas --Sierra Morena, Sierra Sur, Corredor de la Plata, Campiña-- con 4.000 euros para alojamientos. "Tenemos un montón de chavales en esos pueblos que tienen un talento increíble. Tenemos que ayudarles a que la distancia con la capital no sea un impedimento para que ese talento no se desarrolle. Por ello, vamos a poner 300 becas de 4.000 euros para el alojamiento, porque tenemos que intentar por todos los medios que ese talento no se pierda", ha explicado.

Concretamente, según ha informado Fernández, se trata de jóvenes que vivan a más de cincuenta kilómetros de la ciudad. "Queremos que un chaval de Alanía, una chica del Coronil o un chico de Guadalcanal no tenga que depender de la cartera del padre solo y no tenga que ser un gran sacrificio, sino que la entidad pública, la institución pública sea capaz de rescatar ese talento a través de este tipo de becas, con las que hemos dotado de 1,2 millones de euros", ha apostillado.

UNA MUJER AL FRENTE DEL CES PROVINCIAL

Por otra parte, Javier Fernández ha señalado que este martes se remodelará todo el Consejo Social y Económico (CES) de la provincia de Sevilla, y en este sentido, ha anunciado que "pondremos a una mujer al frente, en la propuesta que llevamos mañana al Consejo Económico y Social de la provincia de Sevilla".

Sin desvelar el nombre, el presidente de la Diputación ha asegurado que "se trata de una mujer, con acreditado reconocimiento, que ha sido parlamentaria andaluza y concejal del Ayuntamiento de Sevilla", en definitiva, "una mujer conocida que le va a dar empaque al CES".

En este sentido, Fernández ha asegurado que a la persona que finalmente asuma la presidencia del CES, "le vamos a dar mucha tarea", porque "lo vamos a utilizar también como el gran observatorio de desarrollo económico y de detección de oportunidades", ha matizado.